Γερμανοί αθλητές πραγματοποίησαν εθιμοτυπική επίσκεψη στο δημαρχείο της Λάρισας

Στο Δημαρχείο της Λάρισας βρέθηκαν αθλητές και αθλήτριες μαζί με τους συνοδούς τους από την SVC04 Sonneberg της Γερμανίας, το πρωί της Τετάρτης. Η αποστολή φιλοξενείται από τον Αθλητικό Όμιλο Γιάννουλης Λάρισας «ΦΟΙΒΟΣ 2002» στο πλαίσιο προγράμματος του Ελληνογερμανικού Ιδρύματος Νεολαίας (ΕΓΙΝ) από την περασμένη Δευτέρα και σήμερα τους υποδέχθηκε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου ο Δήμαρχος Λαρισαίων, κ. Θανάσης Μαμάκος.

Συγκεκριμένα, 21 αθλητές από το Σόνεμπεργκ της Γερμανίας ηλικίας 13-17 ετών βρέθηκαν πίσω από τα έδρανα του Δημοτικού Συμβουλίου στο πλαίσιο σειράς επισκέψεων που πραγματοποιούν στην περιοχή, μαζί με αθλητές από τα τμήματα μπάσκετ και βόλεϊ του ΑΟ Φοίβος.

«Σας καλωσορίζουμε στη Λάρισα, στην “καρδιά” της Ελλάδας. Είμαι χαρούμενος που είστε εδώ σήμερα, καθώς η πόλη μας έχει μεγάλη αθλητική παράδοση σε πολλά αθλήματα, έχοντας αναδείξει παράλληλα σπουδαίους αθλητές», ανέφερε ο Δήμαρχος Λαρισαίων και συνέχισε σημειώνοντας ότι «ως Δημοτική Αρχή στηρίζουμε πρωτοβουλίες όπως αυτή. Ο ΑΟ Φοίβος είναι ένα σωματείο που δραστηριοποιείται στο μπάσκετ και στο βόλεϊ, έχοντας παρουσιάσει εξαιρετικές επιδόσεις εντός γηπέδων, χαιρόμαστε όμως που πραγματοποιεί τέτοιες δράσεις κι εκτός αγωνιστικών χώρων με την ανταλλαγή αθλητών.

Ευχόμαστε να έχετε μία ευχάριστη διαμονή στη Λάρισα. Σε αυτή την πόλη έχετε μόνο φίλους και είστε ευπρόσδεκτοι να έρθετε ξανά στο μέλλον».

Από την πλευρά του ο προπονητής της γερμανικής αποστολής από το κρατίδιο της Θουριγγίας, Falko Seidler, μαζί με τις Lisa Oberender και Greta Sieber αφού ευχαρίστησαν τον Δήμαρχο Λαρισαίων, ανέφεραν ότι «είναι η πρώτη ανταλλαγή που πραγματοποιούμε με ελληνικά σωματεία μέσω του προγράμματος του Ελληνογερμανικού Ιδρύματος Νεολαίας», ενώ ανακοίνωσαν ότι τον προσεχή Αύγουστο αποστολή από την Ελλάδα θα μεταβεί στο Σόνεμπεργκ.

«Δέντρο της Φιλίας»

«Μέσα από τον αθλητισμό σπάμε τα σύνορα», ανέφερε ο πρόεδρος του αθλητικού σωματείου της Γιάννουλης, Πέτρος Προβίδας ανακοινώνοντας την φύτευση του «Δέντρου της Φιλίας» σε χώρο μπροστά από τον Πύργο Χαροκόπου.

«Ευχαριστούμε τον Δήμαρχο, για όλη τη βοήθειά του προς το σωματείο μας και γενικότερα για τον αθλητισμό στην περιοχή. Χθες κάναμε μία κοινή προπόνηση κι έμειναν εντυπωσιασμένοι από τις εγκαταστάσεις, ειδικά μετά τις παρεμβάσεις που έγιναν στο κλειστό γυμναστήριο. Προσπαθούμε να αναδείξουμε τη Λάρισα και τη Γιάννουλη», κατέληξε ο κ. Προβίδας.

Η αποστολή της SVC04 Sonneberg περιηγήθηκε μεταξύ άλλων στο Ιστορικό Κέντρο της Λάρισας, ενώ επισκέφθηκε και την Ισραηλιτική Κοινότητα της πόλης, ενώ σήμερα κι αύριο θα διεξαχθούν αγώνες με τις αντίστοιχες ομάδες του ΑΟ Φοίβου.