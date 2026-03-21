“Γεωπολιτικές εξελίξεις και τοπική οικονομία” – Επίκαιρη ενημερωτική εκδήλωση στη Λάρισα

Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Οι γεωπολιτικές εξελίξεις και η επιρροή τους στην τοπική οικονομία και επιχειρηματικότητα» διοργάνωσε το πρωί του Σαββάτου το Επιμελητήριο Λάρισας.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου, αναδεικνύοντας και αναλύοντας τις σύγχρονες διεθνείς εξελίξεις και των επιπτώσεών αυτών στην οικονομική δραστηριότητα σε τοπικό επίπεδο, καθώς και στις προοπτικές της επιχειρηματικότητας.

Κεντρικός ομιλητής ήταν ο στρατηγικός αναλυτής Δρ. Νίκος Λυγερός, ο οποίος παρουσίασε τις βασικές γεωπολιτικές τάσεις και ανέδειξε τις προκλήσεις αλλά και τις ευκαιρίες που διαμορφώνονται για τις επιχειρήσεις.

Την εκδήλωση πλαισίωσαν οι επιχειρηματίες Ελευθέριος Σαΐτης και Απόστολος Δοντάς, οι οποίοι κατέθεσαν τη δική τους εμπειρία σχετικά με τις συνέπειες των διεθνών εξελίξεων στους κλάδους δραστηριοποίησής τους.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσονταν στο πλαίσιο των δράσεων του Επιμελητηρίου Λάρισας για την ενημέρωση και στήριξη της τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας, σε μια περίοδο αυξημένων προκλήσεων αλλά και σημαντικών αλλαγών στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον.

(*) φωτογραφίες από tinealarissa.gr

