“Γεύσεις του κόσμου” μπροστά από το Αρχαίο Θέατρο – Παραδοσιακά πιάτα από διεθνείς κουζίνες

Μια ξεχωριστή γαστρονομική εμπειρία είχαν την ευκαιρία να ζήσουν κάτοικοι και επισκέπτες της Λάρισας, στο πλαίσιο του 2ου Φεστιβάλ «Γεύσεις του Κόσμου», το οποίο διοργανώθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά από το Κέντρο Ένταξης Μεταναστών, της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και Πρόνοιας του Δήμου Λαρισαίων.

Το Φεστιβάλ πραγματοποιήθηκε μπροστά στο Α’ Αρχαίο Θέατρο Λάρισας, με την υποστήριξη του Συνδέσμου Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Σ.Θ.Ε.Β.) και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης Λάρισας (Δ.ΥΠ.Α.), ενώ αποτέλεσε μια μοναδική ευκαιρία συνάντησης πολιτισμών μέσα από τη γαστρονομία.

Παραδοσιακά πιάτα από τρίτες χώρες του κόσμου, εμπνευσμένα από διαφορετικές κουζίνες και πολιτισμούς, ετοιμάστηκαν με μεράκι από τους μαθητές της ΕΠΑΣ Μαθητείας της Δ.ΥΠ.Α. προσφέροντας στους επισκέπτες ένα γευστικό ταξίδι γεμάτο αρώματα, χρώματα και ιστορίες.

Οι επισκέπτες απόλαυσαν αυθεντικές γεύσεις από διεθνείς κουζίνες, παραδοσιακές συνταγές με ποιοτικά και φρέσκα υλικά και δημιουργίες από τους μαθητές της ΕΠΑΣ Μαθητείας της ΔΥΠΑ, οι οποίοι μαγείρεψαν με επαγγελματισμό και αγάπη για τη γαστρονομία.

Στόχος της εκδήλωσης ήταν η προώθηση της κοινωνικής ένταξης, της πολυπολιτισμικότητας και της αλληλεγγύης, ενισχύοντας παράλληλα τη συνοχή της τοπικής κοινωνίας.

(*) φωτογραφίες από tinealarissa.gr

