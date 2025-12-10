Γιορτινό χρώμα στην πόλη με την φιλαρμονική ορχήστρα του Δήμου

Συναυλίες στο κέντρο της πόλης με τη συμμετοχή μουσικών συνόλων και ορχηστρών θα πραγματοποιήσει η Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων, στο πλαίσιο των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του Δήμου, θέλοντας να δημιουργήσει ένα ιδιαίτερο χρώμα στις γιορτές.

Η αρχή θα γίνει την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου και ώρα 12:00 στον πεζόδρομο Κούμα & Ρούσβελτ με το Εργαστήρι Παραδοσιακής Μουσικής και Λαϊκής Μουσικής Μελωδία και την συμμετοχή της Γ’ τάξης της Σχολής Καραβάνα, όπου θα παρουσιαστούν παραδοσιακά κάλαντα από όλη την Ελλάδα, φέρνοντας το ηχόχρωμα κάθε τόπου στη πιο ζεστή γωνιά της πόλης.

Αναλυτικότερα το πρόγραμμα

Κυριακή 14.12

12.00 – Πεζόδρομος Κούμα & Ρούζβελτ

“Κάλαντα από όλη την Ελλάδα” με το Εργαστήρι Παραδοσιακής και Λαϊκής Μουσικής Μελωδία

Λάρισα

Τετάρτη 17.12

19.30 – Πεζόδρομος Κούμα & Ασκληπιού

Εορταστική Συναυλία ντουέτου Κ. Πάλλη & Γ. Αστρίτη

Κυριακή 21.12

12.00 – Στην οδό Κούμα, Γαλλικό Ινστιτούτο Λάρισας

Συναυλία Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου Λαρισαίων

Τρίτη 23.12



19:00 – Πεζόδρομος Παπακυριαζή & Μ. Αλεξάνδρου

Χριστουγεννιάτικη Συναυλία Flashback Group

Τετάρτη 24.12

Από το πρωί, στους δρόμους της πόλης

Κάλαντα από την Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Λαρισαίων

19.30 – Κεντρική Πλατεία

Χριστουγεννιάτικη Συναυλία Μικτής Χορωδίας Μουσικού Συλλόγου Λάρισας με τη Συμφωνικής Ορχήστρας Λάρισας Junior

Κυριακή 28.12

12.00 – Κεντρική Πλατεία

Συναυλία Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου Λαρισαίων

Δευτέρα 29.12

13.00 Στοά Δημάρχου Αστεριάδη (Κούμα & Παναγούλη)

“Χριστουγεννιάτικες Μελωδίες” – Εορταστική Συναυλία Συνόλου Πνευστών

Τρίτη 30.12

12.30 – Α΄ Αρχαίο Θέατρο Λάρισας

Κάλαντα από τον Σύλλογο Φίλων Βυζαντινής και Δημοτικής Μουσικής

13.00 – Φρίξου & Δευκαλίωνος

Εορταστική Συναυλία Μουσικού Σχήματος “Ανέλιξη”

Τετάρτη 31.12

Από το πρωί, στο κέντρο της πόλης

Κάλαντα από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Λαρισαίων