Γκάζια, κράνος, ζώνη, κινητό, γέμισαν τα ταμεία της Τροχαίας το τετραήμερο στη Θεσσαλία – 5.025 έλεγχοι, 1202 παραβάσεις

Εντατικούς ελέγχους πραγματοποίησε η Ελληνική Αστυνομία σε όλο το οδικό δίκτυο της Θεσσαλίας κατά το τετραήμερο της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος, καταγράφοντας περισσότερες από 1.200 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλίας, από τις 29 Μαΐου έως και την 1η Ιουνίου ελέγχθηκαν συνολικά 5.025 οχήματα και βεβαιώθηκαν 1.202 παραβάσεις, γεγονός που σημαίνει ότι σχεδόν ένας στους τέσσερις οδηγούς που ελέγχθηκαν βρέθηκε να παραβιάζει κάποια διάταξη του ΚΟΚ.

Η υπερβολική ταχύτητα αναδείχθηκε για ακόμη μία φορά η συνηθέστερη σοβαρή παράβαση, καθώς καταγράφηκαν 244 περιπτώσεις, αριθμός που αντιστοιχεί σε περίπου μία στις πέντε παραβάσεις που βεβαιώθηκαν.

Ανησυχητική είναι επίσης η εικόνα όσον αφορά τα μέτρα παθητικής ασφάλειας. Οι αστυνομικοί βεβαίωσαν:

54 παραβάσεις για μη χρήση κράνους,

28 για μη χρήση ζώνης ασφαλείας,

15 για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση.

Πρόκειται για παραβάσεις που συνδέονται άμεσα με την πρόκληση σοβαρών ή και θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων, καθώς αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο για οδηγούς και επιβάτες.

Αν και αριθμητικά λιγότερες, ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλούν οι 12 περιπτώσεις οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, οι 22 παραβιάσεις ερυθρού σηματοδότη και οι 18 περιπτώσεις αντικανονικού προσπεράσματος.

Παράλληλα, εντοπίστηκαν:

8 οδηγοί να κινούνται στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας,

26 άτομα να οδηγούν χωρίς άδεια ικανότητας οδήγησης,

12 παραβάσεις σχετικές με ΚΤΕΟ,

6 περιπτώσεις οχημάτων με φθαρμένα ελαστικά.

Οι πιο σπάνιες αλλά επικίνδυνες παραβάσεις

Στις σπανιότερες παραβάσεις που βεβαιώθηκαν περιλαμβάνονται:

μία περίπτωση αντικανονικού ελιγμού,

μία περίπτωση μη χρήσης παιδικού καθίσματος.

Παρότι τα περιστατικά αυτά ήταν μεμονωμένα, οι αρχές επισημαίνουν ότι μπορούν να αποβούν εξαιρετικά επικίνδυνα, ιδιαίτερα όταν εμπλέκονται ανήλικοι επιβάτες.

Οι περισσότερες από τις παραπάνω παραβάσεις δεν συνεπάγονται μόνο χρηματικά πρόστιμα αλλά και διοικητικές κυρώσεις.

Ενδεικτικά:

Η χρήση κινητού τηλεφώνου, η μη χρήση ζώνης ασφαλείας και η μη χρήση κράνους συνοδεύονται από αφαίρεση της άδειας οδήγησης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Η παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, η οδήγηση στο αντίθετο ρεύμα και το επικίνδυνο προσπέρασμα επιφέρουν υψηλά πρόστιμα και αφαίρεση διπλώματος και πινακίδων.

Η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ μπορεί να οδηγήσει σε πολυήμερη ή πολυμηνιαία αφαίρεση άδειας οδήγησης, ενώ σε σοβαρές περιπτώσεις προβλέπονται ακόμη και ποινικές κυρώσεις.

Για όσους οδηγούν χωρίς δίπλωμα προβλέπονται ιδιαίτερα αυστηρές διοικητικές και ποινικές συνέπειες.

Στόχος η μείωση των τροχαίων

Αστυνομικές πηγές επισημαίνουν ότι οι αυξημένοι έλεγχοι θα συνεχιστούν και κατά τη θερινή περίοδο, καθώς η Θεσσαλία καταγράφει κάθε χρόνο αυξημένη κυκλοφορία τόσο στο εθνικό όσο και στο επαρχιακό οδικό δίκτυο.

Η εικόνα του τετραημέρου δείχνει ότι, παρά τη συνεχή ενημέρωση και τις αυστηρότερες ποινές του νέου ΚΟΚ, η υπερβολική ταχύτητα, η μη χρήση μέσων προστασίας και οι επικίνδυνες οδηγικές συμπεριφορές εξακολουθούν να αποτελούν τις βασικότερες αιτίες ανησυχίας για την οδική ασφάλεια στη Θεσσαλία.

Γιώργος Δεληχάς, kosmoslarissa.gr