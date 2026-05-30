Γκρίζα ζώνη η Θεσσαλία για τα κόμματα – Τι δείχνουν οι μετρήσεις για τη Λάρισα

Η Θεσσαλία των Τεμπών, του ΟΠΕΚΕΠΕ και των κλιματικών καταστροφών δεν είναι τυχαία βαρόμετρο, γράφουν τα σημερινά ΝΕΑ.

Η επιχείρηση της ΝΔ να ανατάξει δυνάμεις σε Λάρισα, Καρδίτσα, Τρίκαλα και Μαγνησία έχει αποβεί ως τώρα μάταιη: σε νεκρό εκλογικό χρόνο το γαλάζιο ποσοστό πέφτει κάτω από 20% σε κάποιες εξ αυτών. Πράγμα που σημαίνει πως ακόμα και ο στόχος των ευρωεκλογών είναι μακρινός, ωστόσο το Μέγαρο Μαξίμου επενδύει σε βελτιωμένες επιδόσεις με ενέσεις στην οικονομία.

Εξάλλου ένα ποσοστό πολιτών που ψήφισε ΝΔ το 2023 αυτή τη στιγμή παραμένει αναποφάσιστο και δεν έχει κατευθυνθεί σε κάποια άλλη πολιτική δύναμη αριστερά ή δεξιά της. Ετσι εξηγούνται και οι χαμηλές πτήσεις των υπολοίπων – το ΠΑΣΟΚ φαίνεται να μένει σταθερό παντού, χωρίς να ξεπερνά το (υψηλότερο από το πανελλαδικό του) ποσοστό των ευρωεκλογών, αλλά και χωρίς να το χάνει.

Το ΚΚΕ έχει παραδοσιακές δυνάμεις, ενώ οι πρώτες δημοσκοπικές ενδείξεις για ΕΛΑΣ και Ελπίδα δείχνουν πως παίζουν σε κοντινά μεταξύ τους χαμηλά μονοψήφια (με εξαίρεση, κατά πληροφορίες, την Καρδίτσα για την Καρυστιανού, όπου έχει μετρηθεί μεταξύ δεύτερης και τρίτης θέσης).

Ενδεικτικό του κατακερματισμού και της στάσης αναμονής συνολικά του εκλογικού ακροατηρίου είναι πως έρευνες στα Τρίκαλα «μέτρησαν» τον πρώτο και τον δεύτερο – τη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ – να κοντράρονται στα ίσα, ωστόσο ξεπερνούσαν μόλις το 30% αθροιστικά, ενώ η αντισυστημική Πλεύση Ελευθερίας κοντράρει Τσίπρα και ΚΚΕ.

