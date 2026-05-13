Γνωστό οινοποιείο της Λάρισας διοργάνωσε βραδιά γευσιγνωσίας με κρασιά και μπύρες στα Τρίκαλα

Σε μια βραδιά αφιερωμένη στο ποιοτικό κρασί, τις craft μπύρες και τη σύγχρονη γαστρονομία, το Οινοποιείο Πουλτσίδη διοργάνωσε εκδήλωση γευσιγνωσίας στο ιστορικό κτήριο Παπαστεριάδη στα Τρίκαλα, συγκεντρώνοντας επαγγελματίες της εστίασης, ανθρώπους της αγοράς αλλά και φίλους του οίνου και των ιδιαίτερων γεύσεων.

Η εκδήλωση εξελίχθηκε σε ένα πολυδιάστατο γευστικό ταξίδι, με το κοινό να δοκιμάζει επιλεγμένες ετικέτες κρασιών και premium προτάσεις που ανέδειξαν τη δυναμική της ελληνικής οινοπαραγωγής και τη στροφή του καταναλωτικού κοινού σε πιο ποιοτικά και αυθεντικά προϊόντα.

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσίασαν οι συμμετοχές και από άλλους παραγωγούς κρασιού και μικροζυθοποιίες, με το κοινό να δοκιμάζει ετικέτες από γνωστά ελληνικά οινοποιεία αλλά και craft μπύρες μικρών παραγωγών που κερδίζουν συνεχώς έδαφος στην ελληνική αγορά. Ανάμεσα στις μπύρες που παρουσιάστηκαν βρέθηκαν ετικέτες από μικροζυθοποιίες όπως η Pineios Brewery, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον υπήρξε και για ελληνικές craft προτάσεις από παραγωγούς της περιφέρειας.

Την εμπειρία συμπλήρωσαν delicatessen προϊόντα και επιλεγμένα συνοδευτικά, τα οποία είχαν επιλεγεί ώστε να «δένουν» γευστικά τόσο με τα κρασιά όσο και με τις ιδιαίτερες μπύρες της παρουσίασης.

Πέρα όμως από τη γευσιγνωσία, η εκδήλωση αποτέλεσε και πεδίο ανταλλαγής απόψεων γύρω από τις νέες τάσεις στην ελληνική γαστρονομία, την ενίσχυση της τοπικής παραγωγής και τη διαρκώς αναπτυσσόμενη κουλτούρα γύρω από το ποιοτικό κρασί και τη μικροζυθοποιία.

Σε ένα ζεστό και καλαίσθητο περιβάλλον, οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν καλύτερα τη φιλοσοφία των παραγωγών, τη σημασία της τοπικότητας και της αυθεντικότητας, αλλά και τη νέα γενιά επιχειρήσεων που επενδύει στην ποιότητα και τη γευστική εμπειρία.

Η μεγάλη συμμετοχή και το έντονο ενδιαφέρον του κοινού επιβεβαίωσαν πως τέτοιου είδους εκδηλώσεις βρίσκουν πλέον σταθερό κοινό και στα Τρίκαλα, αναδεικνύοντας τη Θεσσαλία ως μια περιοχή με αυξανόμενο ενδιαφέρον για τον οινικό και γαστρονομικό πολιτισμό.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr