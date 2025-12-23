Πανεπιστημιακό: Γυναίκα με εγκεφαλικό θάνατο στο δώρισε όργανά της και έσωσε ζωές

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας ανακοινώνει την επιτυχή ολοκλήρωση διαδικασίας λήψης οργάνων (πνευμόνων και νεφρών), τις απογευματινές ώρες της Δευτέρας 22 Δεκέμβριου, από νοσηλευόμενη ασθενή με διαγνωσμένο εγκεφαλικό θάνατο στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου.

Η γενναία αυτή προσφορά ζωής κατέστη δυνατή κατόπιν της συναίνεσης της οικογένειας της εκλιπούσας, η οποία, σε μια εξαιρετικά δύσκολη στιγμή, επέλεξε να προσφέρει ελπίδα και ζωή σε συνανθρώπους μας που βρίσκονταν σε λίστα αναμονής για μεταμόσχευση.

Στη χειρουργική επέμβαση λήψης των μοσχευμάτων συμμετείχαν εξειδικευμένες χειρουργικές ομάδες από το Ωνάσειο Νοσοκομείο και το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο».

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου εκφράζει τα ειλικρινή και θερμά της συλλυπητήρια στην οικογένεια της δότριας, καθώς και την βαθύτατη ευγνωμοσύνη της για την απόφαση ύψιστης ανθρωπιάς και αλληλεγγύης, που μετέτρεψε την απώλεια σε δώρο ζωής.

Θερμές ευχαριστίες απευθύνονται επίσης στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας, της Αναισθησιολογικής Κλινικής και του Χειρουργείου, καθώς και σε όλους τους επαγγελματίες υγείας που συνέβαλαν στην άρτια, υπεύθυνη και ευσυνείδητη υλοποίηση της διαδικασίας.

Ιδιαίτερη μνεία αξίζει στον Ελληνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ), ο οποίος είχε τον κεντρικό συντονισμό της όλης διαδικασίας και τη διασύνδεση με τις μεταμοσχευτικές μονάδες της χώρας, διασφαλίζοντας την επιτυχή και ασφαλή ολοκλήρωσή της.