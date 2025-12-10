Δέκα επιπλέον σύγχρονες παιδικές χαρές αποκτά η Λάρισα

Στην αναβάθμιση χώρου και εξοπλισμού για άλλες δέκα παιδικές χαρές στις συνοικίες της Λάρισας προχωρά ο Δήμος Λαρισαίων το επόμενο διάστημα, μετά από σχετική πρόταση χρηματοδότησης που είχε καταθέσει η Δημοτική Αρχή, πρόταση η οποία και εγκρίθηκε από το Ταμείο Αλληλεγγύης και το Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου, με απόφαση του Υπουργού, κ. Αθανάσιου Πλεύρη.

Άγιος Αθανάσιος, Νεάπολη, Φιλιππούπολη, Άγιοι Σαράντα, Άγιος Γεώργιος, Νεράιδα και Πυροβολικά είναι οι συνοικίες όπου βρίσκονται αυτές οι δέκα παιδικές χαρές που θα αναβαθμιστούν, όπως είχε προαναγγείλει η Δημοτική Αρχή, στις αρχές του τρέχοντος έτους.

Να υπενθυμίσουμε ότι το προηγούμενο διάστημα κατασκευάστηκαν ή και ανακατασκευάστηκαν άλλες 15 παιδικές χαρές σε Νέα Πολιτεία (2), Νεάπολη, Λιβαδάκι, Γιάννουλη, Δασοχώρι, Ν. Σμύρνη, Αμυγδαλέα (2), Ραχούλα, Λουτρό, Ελευθεραί, Κουτσόχερο, Ιπποκράτη και στον Άγιο Κωνσταντίνο, με την κατασκευή του μεγάλου συγκροτήματος παιδικών χαρών στην οδό Αιόλου.

Να σημειωθεί ότι αυτή τη στιγμή, ολοκληρώνονται οι εργασίες για την κατασκευή της παιδικής χαράς (πλατεία Θρακών), η δεύτερη στη Γιάννουλη, που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, προμήθεια κι εγκατάσταση δαπέδου ασφαλείας, οργάνων και πολυοργάνων παιδικής χαράς, πιστοποίηση, περίφραξη, προμήθεια αστικού εξοπλισμού (παγκάκια), εγκατάσταση συστήματος φωτισμού, διαμόρφωση χώρων πρασίνου -ενώ ταυτόχρονα πραγματοποιούνται και εργασίες για την ανακατασκευή όλης της πλατείας.

Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι η Λάρισα θα έχει πάνω από 25 σύγχρονες, νέες και ανακατασκευασμένες παιδικές χαρές, μέσα σε μια τριετία.

Πιο φιλική και ανθρώπινη Λάρισα

«Η απόφαση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου αποτελεί μια πολύ σημαντική εξέλιξη για τον Δήμο Λαρισαίων. Με τη χρηματοδότηση που εγκρίθηκε, προχωράμε σε μια μεγάλη αναβάθμιση δέκα παιδικών χαρών σε γειτονιές της πόλης μας, δημιουργώντας πιο ασφαλείς, σύγχρονους και ποιοτικούς χώρους για τα παιδιά, τους γονείς, τους νέους ανθρώπους. Συνεχίζουμε με σχέδιο και επιμονή να βελτιώνουμε την καθημερινότητα των πολιτών και να επενδύουμε σε υποδομές που ενισχύουν την ποιότητα ζωής σε κάθε συνοικία, για μια Λάρισα πιο όμορφη, πιο φιλική στην οικογένεια, πιο ανθρώπινη», σημειώνει ο Δήμαρχος Λαρισαίων, κ. Θανάσης Μαμάκος, με αφορμή την εξαιρετικά θετική για την πόλη εξέλιξη.

Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται συνολικά στο ποσό των εννιακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα επτά ευρώ και ογδόντα λεπτών (949.957,80 ευρώ), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με εκτιμώμενο χρόνο υλοποίησης τους δώδεκα μήνες μήνες από την υπογραφή της συγκεκριμένης σύμβασης.

Σύγχρονες υποδομές και εξοπλισμός

Οι δέκα παιδικές χαρές όπου θα γίνουν οι παρεμβάσεις είναι:

1. Παιδική χαρά πάρκου Αγίου Αντωνίου στον Άγιο Αθανάσιο

2. Παιδική χαρά πλατείας Ανατολικής Ρωμυλίας στη Φιλιππούπολη

3. Παιδική χαρά πλατείας Ηρώων Κατοχής στους Άγιους Σαράντα

4. Παιδική χαρά επί των οδών Προφήτη Ηλία, Θυμάτων Κατοχής στην πλατεία Προφήτη Ηλία της Νεράιδας

5. Παιδική χαρά πλατείας Παν. Δημητρακόπουλου (χώρος Α΄/ Καραολή Δημητρίου & 1ης Μεραρχίας) στη Νεάπολη

6. Παιδική χαρά πλατείας Παν. Δημητρακόπουλου (χώρος Β΄/ Καραολή Δημητρίου) στη Νεάπολη

7. Παιδική χαρά πλατείας Παν. Δημητρακόπουλου (1ης Μεραρχίας & Κ. Δαβάκη) στη Νεάπολη

8. Παιδική χαρά πλατείας Ελλήνων Βόρειας Ηπείρου (Πρωτεσιλάου, Καστελλίου & Μ. Ασίας) στον Άγιο Γεώργιο

9. Παιδική χαρά πλατείας Μίκη Θεοδωράκη (Νικόπολης, Σικελιανού & Άρη Αλεξάνδρου), στον Άγιο Γεώργιο.

10. Παιδική χαρά πλατείας Ελευθερίας στα Πυροβολικά.