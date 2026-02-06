Δήμας – Κουρέτας επιθεώρησαν τα υπο κατασκευή οδικά έργα σε περιοχές της Λάρισας και της Θεσσαλίας

Την υπόσχεση ότι τα περισσότερα οδικά έργα, που εκκρεμούν για την αποκατάσταση της Θεσσαλίας εξ αιτίας των πλημμυρών του 2023, θα είναι έτοιμα το προσεχές καλοκαίρι έδωσε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, που επισκέφτηκε σήμερα περιοχές της Θεσσαλίας συνοδευόμενος από τον Γ.Γ. Υποδομών Δημήτρη Αναγνώπουλο και τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα.

Η πολιτική ηγεσία βρέθηκε στον Αλμυρό, και ακολούθως μετέβη στην Αμπελιά Φαρσάλων για την κατεστραμμένη γέφυρα στην περιοχή, ενώ αργότερα επιθεώρησε το οδικό τμήμα που συνδέει το Καππαδοκικό Καρδίτσας με τους Μαυραχάδες, ένα σημείο όπου κατασκευάζονται 1.200 μέτρα δρόμου, τα οποία είχαν κυριολεκτικά «εξαφανιστεί» από τη θεομηνία.

Ο Υπουργός Υποδομών είπε μεταξύ άλλων ότι ήδη έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες σε 90 σημεία σε Θεσσαλία και Στερεά, και ότι οι ανάδοχοι έχουν αυξήσει πάρα πολύ τον ρυθμό. “Θα δείτε εργοτάξια να αναπτύσσονται παντού”, δήλωσε ο κ. Δήμας.

Ο Υπουργός εξήρε μάλιστα την «αγαστή συνεργασία» με την Περιφέρεια Θεσσαλίας και τους Δήμους, τονίζοντας πως η πρόοδος παρακολουθείται πλέον σε καθημερινή βάση.

Κουρέτας: «Αγώνας δρόμου …»

Από την πλευρά του, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας, επεσήμανε την εντατικοποίηση των ελέγχων, αναφέροντας πως προηγήθηκαν επισκέψεις σε Αλμυρό και Φάρσαλα.

«Μας ικανοποιεί η επίσπευση των εργασιών. Πρέπει μέχρι το καλοκαίρι να έχει αποδοθεί περίπου το 70% των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης», τόνισε ο κ. Κουρέτας, υπογραμμίζοντας την κοινή αγωνία όλων για την ταχεία επαναφορά της Θεσσαλίας στη σωστή κατάσταση λειτουργίας.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr