Δήμος Ελασσόνας: Πλήρης απαλλαγή από δημοτικά τέλη για τρίτεκνες, πολύτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες

Μια σημαντική απόφαση κοινωνικής στήριξης έλαβε πρόσφατα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ελασσόνας, απαλλάσσοντας τις τρίτεκνες, πολύτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες με ετήσιο εισόδημα έως 35.000 ευρώ από τα δημοτικά τέλη, τον δημοτικό φόρο και το ΤΑΠ για τα επόμενα χρόνια. Η απαλλαγή αυτή αποτελεί για τις ωφελούμενες οικογένειες μια ουσιαστική στήριξη, σε μια εποχή που η ακρίβεια επιβαρύνει καθημερινά τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Δήμου, με την απαλλαγή αυτή οι δικαιούχες οικογένειες θα εξοικονομήσουν από 175 έως 280 ευρώ ετησίως, ανάλογα με το εμβαδόν της κατοικίας τους (100-160 τ.μ. αντίστοιχα). Πρόκειται για ένα χρηματικό ποσό που μπορεί να συμπληρώσει το διαθέσιμο εισόδημα για την κάλυψη βασικών αναγκών και να συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των οικογενειών αυτών.

Η απόφαση εντάσσεται στη ευρύτερη κοινωνική πολιτική του Δήμου Ελασσόνας, η οποία στοχεύει στην ενίσχυση των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού. Έρχεται μάλιστα ως συνέχεια της πλήρους απαλλαγής των ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) από δημοτικά τέλη και δημοτικό φόρο, αποδεικνύοντας τη δέσμευση της Δημοτικής Αρχής για μια πιο δίκαιη και αλληλέγγυα τοπική κοινωνία.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται απαλλαγή 100% στα δημοτικά τέλη, φόρο και ΤΑΠ για την κύρια κατοικία για νοικοκυριά με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 35.000 ευρώ, στις εξής κατηγορίες:

Μονογονεϊκές οικογένειες, με ένα τουλάχιστον ανήλικο τέκνο ή ενήλικο τέκνο έως 25 ετών που σπουδάζει ή υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία.

Τρίτεκνες οικογένειες, με τουλάχιστον τρία ανήλικα τέκνα ή ενήλικα τέκνα έως 25 ετών που σπουδάζουν ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.

Πολύτεκνες οικογένειες, με τέσσερα ή περισσότερα ανήλικα τέκνα ή ενήλικα τέκνα έως 25 ετών που σπουδάζουν ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.

Η απαλλαγή αφορά αποκλειστικά την κύρια/μόνιμη κατοικία και δεν ισχύει για δευτερεύουσες κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.

Οι ενδιαφερόμενοι δημότες μπορούν να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Ελασσόνας, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ανά κατηγορία δικαιούχων είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dimoselassonas.gr στην κατηγορία Κεντρικό Μενού > Κοινωνικές Υπηρεσίες.

Πληροφορίες: Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ελασσόνας

☎ 24933 50119-120-121-122