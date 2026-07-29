Δήμος Κιλελέρ: 22 προσλήψεις σχολικών καθαριστριών – Από την Πέμπτη οι αιτήσεις

Ο Δήμος Κιλελέρ προχωρά σε 22 νέες προσλήψεις σχολικών καθαριστριών, με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας στις σχολικές μονάδες κατά το διδακτικό έτος 2026-27.

Η διαδικασία των αιτήσεων ξεκινά από αύριο, Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026, ενώ οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως και την Τετάρτη 12 Αυγούστου 2026.

Οι διαθέσιμες θέσεις εργασίας

Οι προσλήψεις αφορούν συνολικά 22 θέσεις, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

13 θέσεις ΥΕ Καθαριστών/Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων Πλήρους Απασχόλησης

9 θέσεις ΥΕ Καθαριστών/Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων Μερικής Απασχόλησης

Πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την αίτησή τους με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

Αυτοπροσώπως .

. Μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου , στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Κιλελέρ (Ηρ. Πολυτεχνείου & Αγ. Χαραλάμπους, Νίκαια Λάρισας, Τ.Κ. 41005).

, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Κιλελέρ (Ηρ. Πολυτεχνείου & Αγ. Χαραλάμπους, Νίκαια Λάρισας, Τ.Κ. 41005). Ηλεκτρονικά στη διεύθυνση prosopiko@kileler.gov.gr.

Όσοι επιλέξουν την ηλεκτρονική υποβολή θα πρέπει να αποστείλουν υπογεγραμμένη αίτηση με φυσική υπογραφή.

Μαζί με την αίτηση είναι υποχρεωτική η υποβολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τα δηλωθέντα προσόντα, την εμπειρία και τις λοιπές ιδιότητες του υποψηφίου.

Ο Δήμος επισημαίνει ότι διορθώσεις ή συμπληρώσεις δικαιολογητικών επιτρέπονται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Αναλυτικά η προκήρυξη

proson.gr