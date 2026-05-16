Δήμος Λαρισαίων: Έως τις 2 Ιουνίου οι αιτήσεις για τη στελέχωση της “Κατασκήνωσης στην πόλη”

Από τον Δήμο Λαρισαίων ανακοινώνεται η έναρξη υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα “Κατασκήνωση στην πόλη” που έχει στόχο τη στήριξη των οικογενειών και τη δημιουργία μιας αξέχαστης εμπειρίας για τα παιδιά της πόλης.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 5-12 ετών, διαρκεί για το διάστημα από 1η Ιουλίου έως 28η Αυγούστου σε 3 περιόδους και προσφέρει στους μικρούς “κατασκηνωτές” τη δυνατότητα να ζήσουν ένα διαφορετικό καλοκαίρι γεμάτο δράση και δημιουργικότητα. Η συμμετοχή των παιδιών είναι χωρίς οικονομικές επιβαρύνσεις.

Τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν μια πληθώρα δραστηριοτήτων σε ένα ασφαλές και ενθαρρυντικό περιβάλλον. Μέσα από αθλητικά και πολιτιστικά προγράμματα, παιχνίδια, δημιουργικές δραστηριότητες και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, αναπτύσσουν τη φαντασία τους, ενισχύουν την αυτοπεποίθησή τους και αποκτούν νέες δεξιότητες καλλιεργώντας αξίες, όπως η αλληλεγγύη, η ομαδικότητα, η φιλία, ο σεβασμός στη φύση και το περιβάλλον.

Η «Κατασκήνωση στην πόλη» οργανώνεται από την Αντιδημαρχία και τη Διεύθυνση Παιδείας, με τη συμμετοχή υπηρεσιών του Δήμου και μια πλειάδα συνεργαζόμενων φορέων της πόλης. Έμπειροι παιδαγωγοί διαφόρων ειδικοτήτων, υπηρεσίες του Δήμου, μουσεία, βιβλιοθήκες αθλητικοί σύλλογοι, εκπαιδευτικοί και πολιτιστικοί φορείς θα υλοποιήσουν αθλητικές δραστηριότητες, προγράμματα κολύμβησης, κυκλοφοριακής αγωγής, σκάκι, μουσικής, αστρονομίας, εικαστικά και δημιουργικά εργαστήρια, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο, προγράμματα περιβαλλοντική αγωγής, φυσικών επιστημών και πειραμάτων, τέχνης και πολιτισμού και πολλά ακόμη.

Η «Κατασκήνωση στην πόλη 2026» θα λειτουργεί τις ώρες 07:30 – 15:00 σε τρεις περιόδους:

Α΄ Περίοδος: 1 Ιουλίου – 17 Ιουλίου

Β΄ Περίοδος: 20 Ιουλίου – 5 Αυγούστου

Γ΄ Περίοδος: 17 Αυγούστου – 28 Αυγούστου

Τα Κατασκηνωτικά Κέντρα του Δήμου για την Α΄ και Β΄ Περίοδο είναι:

3ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας (Ιουστινιανού 24)

4ο Δημοτικό Σχολείο (Κουμουνδούρου 17-19)

5ο Δημοτικό Σχολείο (Χρυσοχόου 2 – Άγιος Κωνσταντίνος)

12ο Δημοτικό Σχολείο (Αρκαδίου 38-Άγιος Γεώργιος)

14ο Δημοτικό Σχολείο (Γερουλάνου 2-Ιπποκράτης)

19ο Δημοτικό Σχολείο (Ακαρνανίας 32 – Χαραυγή)

16ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας (Εθνικής Αντίστασης 35 )

25ο Δημοτικό Σχολείο ( Μεραρχίας 2 – Νεάπολη)

33ο Δημοτικό Σχολείο (Αρβανιτοπούλου & Σκοπιάς 1 -Νέα Σμύρνη)

1ο Δημοτικό Σχολείο Γιάννουλης (Κουλουψούζη 25)

3ο Νηπιαγωγείο (Αλευάδων 3-Φιλιππούπολη)

33ο Νηπιαγωγείο ( Χρυσοχόου 2 – Άγιος Κωνσταντίνος)

Τα Κατασκηνωτικά Κέντρα του Δήμου για τη Γ΄ Περίοδο είναι:

4ο Δημοτικό Σχολείο (Κουμουνδούρου 17-19)

5ο Δημοτικό Σχολείο (Χρυσοχόου 2 – Άγιος Κωνσταντίνος)

14ο Δημοτικό Σχολείο (Γερουλάνου 2-Ιπποκράτης)

19ο Δημοτικό Σχολείο (Ακαρνανίας 32 – Χαραυγή)

25ο Δημοτικό Σχολείο ( Μεραρχίας 2 – Νεάπολη)

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από 18 Μαΐου έως 2 Ιουνίου 2026 ηλεκτρονικά μέσω της Ψηφιακής Πλατφόρμας Αιτημάτων eservices.larissa.gov.gr επιλέγοντας διαδοχικά Αιτήσεις > Διεύθυνση Παιδείας > Συμμετοχή τέκνου στο πρόγραμμα Κατασκήνωση στην πόλη

ΠΡΟΣΟΧΗ. Στην ψηφιακή πλατφόρμα πρέπει:

Να επισυνάπτονται ΟΛΑ τα δικαιολογητικά, διαφορετικά η αίτηση δεν θα ισχύει Να γίνεται ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ της αίτησης Να επιλέγονται ως ΤΡΕΙΣ κατασκηνωτικές δομές με σειρά προτεραιότητας Όταν συμπληρώνεται η δυναμικότητα μιας δομής, η τοποθέτηση των δικαιούχων θα γίνεται στην επόμενη επιλογή τους ανάλογα με τη μοριοδότηση.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι: