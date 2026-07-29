Δήμος Λαρισαίων: Αναβαθμίζονται τα φανάρια στη συμβολή Ιωαννίνων-Αγίας Τριάδος – Eιδική ρύθμιση για τους πεζούς

Στην αναβάθμιση και εκ νέου ρύθμιση των φωτεινών σηματοδοτών στη συμβολή των οδών Ιωαννίνων και Αγίας Τριάδος, στο ύψος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, προχώρησε ο Δήμος Λαρισαίων.

Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά στον καθορισμό χρόνου διέλευσης ειδικά για τους πεζούς, από το φανάρι αμέσως μετά τη διασταύρωση, που επιτρέπει την ασφαλή μετακίνηση μαθητών, γονέων και ευάλωτων πολιτών.

Στο σημείο βρέθηκε νωρίς το πρωί της Τετάρτης ο Δήμαρχος Λαρισαίων, κ. Θανάσης Μαμάκος, μαζί με τους Αντιδημάρχους Δημοτικής Αστυνομίας και Κυκλοφοριακών Παρεμβάσεων, κ. Κωνσταντίνο Αργυρόπουλο και Τεχνικών Υπηρεσιών, κ. Χρήστο Τερζούδη.

«Πίσω από κάθε παρέμβαση, μεγάλη ή μικρή, υπάρχει μια γειτονιά που αλλάζει. Και η ασφάλεια των πολιτών μας, ιδιαίτερα των πιο ευάλωτων, αποτελεί προτεραιότητα της Δημοτικής μας Αρχής.

Όσο σημαντικά κι αν είναι τα μεγάλα έργα που υλοποιούμε, ο δημότης μας κρίνει κάθε πρωί. Στον δρόμο, στη γειτονιά του, στην καθαριότητα, στον φωτισμό, στα πεζοδρόμια, στη μετακίνησή του.

Για πρώτη φορά, στη συμβολή των οδών Ιωαννίνων και Αγίας Τριάδος λειτουργεί φανάρι ειδικά για τους πεζούς, με δικό τους, αυτόνομο χρόνο διέλευσης. Μέχρι σήμερα, η απουσία αυτής της πρόβλεψης ανάγκαζε γονείς με καροτσάκια και παιδιά που πηγαίνουν σχολείο να διασχίζουν τον δρόμο με άγχος. Αυτό τελειώνει.

Με το νέο σύστημα, η κυκλοφορία των οχημάτων διακόπτεται πλήρως, εξασφαλίζοντας στους πεζούς τον απαραίτητο ασφαλή χρόνο για να περάσουν απέναντι, χωρίς κανέναν κίνδυνο.

Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε καθημερινά για έναν Δήμο πιο ασφαλή, πιο λειτουργικό και πιο φιλικό στις οικογένειές μας», αναφέρει ο κ. Μαμάκος, με αφορμή τις αλλαγές στη σήμανση που υλοποιήθηκαν.

Υπενθυμίζεται ότι το αίτημα κατοίκων της περιοχής για την πρόβλεψη χρόνου διέλευσης πεζών από το σημείο είχε κατατεθεί και στο πλαίσιο συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων, τον περασμένο Δεκέμβριο.

Να σημειωθεί ότι ειδικά στην οδό Ιωαννίνων, έχει προηγηθεί παρέμβαση της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας για την τοποθέτηση και λειτουργία πεζοφάναρου για τις ανάγκες μαθητών, γονέων και κατοίκων στην περιοχή του 26ου Δημοτικού Σχολείου, στη συνοικία του Αγίου Θωμά.