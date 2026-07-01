Δήμος Λαρισαίων: “Τσουχτερό” πρόστιμο για τα ογκώδη στην πλατεία Αλησμόνητων Πατρίδων στο Αβέρωφ

Στην επιβολή προστίμου για την παράνομη και προκλητική εναπόθεση ογκωδών απορριμμάτων στην πλατεία Αλησμόνητων Πατρίδων, στη συνοικία Αβέρωφ προχώρησε η Αντιδημαρχία Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της αρμόδιας Διεύθυνσης, αναφορικά με την παράβαση που αφορά σε ογκώδη απορρίμματα στην Πλατεία Αλησμόνητων Πατρίδων, στη συμβολή των οδών Λάρνακας και Επισκοπής), η Υπηρεσία Καθαριότητας και Ανακύκλωσης εντόπισε τον υπαίτιο και έχει προβεί σε επιβολή προστίμου σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό Καθαριότητας.

Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε παράβαση των άρθρων: 11, 12, και 13 του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Λαρισαίων, τα οποία στο σύνολό τους επιφέρουν πρόστιμο των 1330 ευρώ.

https://www.larissa.gov.gr/dimotis/kathariotita-anakyklosi/kanonismos-kathariotitas/

Η πράξη αυτή συνιστά υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος, για τον λόγο αυτό η Υπηρεσία Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος επιφυλάσσονται για όλες τις νόμιμες ενέργειες.

Άμεση ήταν η παρέμβαση συνεργείου της Υπηρεσίας στο σημείο, για την απομάκρυνση των ογκωδών απορριμμάτων και την αποκατάσταση του δημοσίου χώρου.