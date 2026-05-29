Δήμος Λαρισαίων: Ενεργοποιούνται οι Ζώνες Κατοίκων Ε2 και Ε3 τον Ιούλιο – Μέχρι 30 Ιουνίου η προθεσμία για έκδοση κάρτας μονίμων

Στην ενεργοποίηση του Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στις Ζώνες Μονίμων Κατοίκων Ε2 και Ε3 προχωρά ο Δήμος Λαρισαίων, με το σύστημα να μπαίνει σε εφαρμογή στις εν λόγω Ζώνες από την 1η Ιουλίου.

Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας, όσοι μόνιμοι κάτοικοι στις Ε2 και Ε3 ζώνες δεν έχουν προμηθευτεί τη σχετική κάρτα έχουν στη διάθεσή τους έναν μήνα, προκειμένου να μεριμνήσουν για την έκδοσή της, από τις 2 ως τις 30 Ιουνίου 2026.

Ήδη, το προηγούμενο διάστημα έχουν πραγματοποιηθεί εργασίες για την τοποθέτηση της σχετικής σήμανσης (πινακίδες), στις οδούς των Ζωνών Ε2 και Ε3, όπου θα τεθεί σε εφαρμογή το ΣΕΣ -παράλληλα, επισημαίνεται ότι οι έλεγχοι, από τη Δημοτική Αστυνομία, θα είναι αυστηροί.

Ε2 Ζώνη Μονίμων Κατοίκων

Η Ζώνη Ε2 περικλείεται από τις οδούς Φαρσάλων (παράπλευρος της οδού) – Λατταμύα (από Φαρσάλων έως Μήλου) – Μήλου (από Λατταμύα έως Καρδίτσης) – Καρδίτσης (από Μήλου έως Ηρώων Πολυτεχνείου) – Ηρ.Πολυτεχνείου (από Καρδίτσης έως Φαρσάλων), σύμφωνα με το διάγραμμα που ακολουθεί.

Στη Ζώνη Ε2 θα επιτρέπεται η ελεύθερη στάθμευση αποκλειστικά και μόνο των οχημάτων που είναι καταχωρημένα ως οχήματα Μονίμων Κατοίκων της Ζώνης Ε2.

Οι μόνιμοι κάτοικοι της Ζώνης Ε2, θα σταθμεύουν με πληρωμή στις οδούς του Μπλε Δικτύου του ΣΕΣ, με το τέλος πληρωμής να είναι το ίδιο με αυτό των επισκεπτών του ΣΕΣ.

Οι επισκέπτες της Ζώνης Ε2 θα επιτρέπεται να σταθμεύουν ελεύθερα αποκλειστικά και μόνο στις θέσεις Ελεύθερης Στάθμευσης που βρίσκονται στις οδούς: α) που περικλείουν την ΖΩΝΗ Ε2 και συγκεκριμένα ΦΑΡΣΑΛΩΝ (Παράπλευρος της οδού), ΛΑΤΤΑΜΥΑ (από Φαρσάλων έως Μήλου), ΜΗΛΟΥ (από Λατταμύα έως Καρδίτσης), ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ (από Μήλου έως Ηρώων Πολυτεχνείου), ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ (από Καρδίτσης έως Φαρσάλων εκτός του Πράσινου Δικτύου του ΣΕΣ) και β) ΑΣΤΕΡΙΑΔΗ, ΣΙΦΝΟΥ (από Μήλου έως Σκοπάδων), ΣΚΟΠΑΔΩΝ (από Καρδίτσης έως Σίφνου), ΘΥΜΑΤΩΝ ΚΑΤΟΧΗΣ (από Δημητριάδη έως Προφήτη Ηλία), ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ και ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ (από Θυμάτων Κατοχής έως Φαρσάλων).

Ε3 Ζώνη Μονίμων Κατοίκων

Η Ζώνη Ε3 περικλείεται από τις οδούς Ηρ.Πολυτεχνείου (από Σαρίμβεη έως Καρδίτσης) – Καρδίτσης (από Ηρώων Πολυτεχνείου έως Μήλου) – Μήλου (από Καρδίτσης έως Σαρίμβεη) – Ιλ.Σαρίμβεη (από Μήλου έως Ηρώων Πολυτεχνείου), σύμφωνα με το διάγραμμα που ακολουθεί.

Στη Ζώνη Ε3 θα επιτρέπεται η ελεύθερη στάθμευση αποκλειστικά και μόνο των οχημάτων που είναι καταχωρημένα ως οχήματα Μονίμων Κατοίκων της Ζώνης Ε3.

Οι μόνιμοι κάτοικοι της Ζώνης Ε3, θα σταθμεύουν με πληρωμή στις οδούς του Μπλε Δικτύου του ΣΕΣ, με το τέλος πληρωμής να είναι το ίδιο με αυτό των επισκεπτών του ΣΕΣ.

Οι επισκέπτες της Ζώνης Ε3 θα επιτρέπεται να σταθμεύουν ελεύθερα αποκλειστικά και μόνο στις θέσεις Ελεύθερης Στάθμευσης που βρίσκονται:

α) στις οδούς που περικλείουν την ΖΩΝΗ Ε3 και συγκεκριμένα ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ (από Σαρίμβεη έως Καρδίτσης εκτός του Πράσινου Δικτύου του ΣΕΣ), ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ (από Ηρώων Πολυτεχνείου έως Μήλου), ΜΗΛΟΥ (από Καρδίτσης έως Σαρίμβεη), ΣΑΡΙΜΒΕΗ (από Μήλου έως Ηρώων Πολυτεχνείου) και β) στην οδό ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ.

Υπενθυμίζεται ότι από τα μέσα του Οκτωβρίου 2025 έχει ενεργοποιηθεί και η Ε1 Ζώνη Μονίμων Κατοίκων, στην περιοχή του Σιδηροδρομικού Σταθμού, ενώ τον Ιούνιο του 2025 έγινε η πρώτη εφαρμογή του ΣΕΣ, στις Ζώνες Α και Β Μονίμων Κατοίκων, στο κέντρο της Λάρισας.

Ηλεκτρονικά η υποβολή αιτήσεων

Υπενθυμίζεται ότι η αίτηση για την έκδοση κάρτας μόνιμου κατοίκου υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Λαρισαίων https://larissa.my-parking-assistant.com/, με τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού.

Στην αίτηση επισυνάπτονται ηλεκτρονικά ανάλογα την περίπτωση τα εξής:

l Το Ε1 (της τελευταίας φορολογικής δήλωσης) προς απόδειξη της μόνιμης κατοικίας του αιτούντος (πίνακας 5 ή πίνακας 6). Σε περίπτωση πρόσφατης ενοικίασης κατοικίας στην περιοχή του ΣΕΣ, γεγονός που καθιστά αδύνατη την βεβαίωση της μόνιμης κατοικίας, επισύναψη του ενοικιαστηρίου συμβολαίου.

l Πρόσφατος λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος της μόνιμης κατοικίας.

l Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος. Σε περίπτωση που ο μόνιμος κάτοικος διαθέτει όχημα με χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) προσκομίζεται και το μισθωτήριο συμβόλαιο (δεν ισχύει για επαγγελματικά οχήματα).

l Υπεύθυνη Δήλωση αιτούντος (μέσω gov.gr / ΚΕΠ) όπου θα δηλώνει υπεύθυνα ότι:

α) Συναινώ με την υποβολή του Ε1 στην Ψηφιακή Πλατφόρμα του ΣΕΣ προς επιβεβαίωση της μόνιμης κατοικίας μου.

β) Έλαβα γνώση του κανονισμού λειτουργίας του ΣΕΣ και του κανονισμού για την προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR).

γ) Για το ΙΧ όχημα με αριθμό κυκλοφορίας __________ για το οποίο αιτούμαι, ως Μόνιμος Κάτοικος, την έγκριση στάθμευσης στη Ζώνη Μόνιμων Κατοίκων δεν κατέχω άλλο χώρο στάθμευσης (π.χ. σε πυλωτή / ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας ή σε κλειστό χώρο στάθμευσης) και δεν μου έχει παραχωρηθεί ατομική θέση στάθμευσης παρά την οδό.

δ) Τα προσκομισθέντα στοιχεία είναι αληθή.

Να σημειωθεί ότι η παραλαβή της κάρτας μόνιμου κατοίκου γίνεται από το Γραφείο Υποστήριξης (help desk), 5ος όροφος, οδός Ίωνος Δραγούμη 2 (πρώην Εφορία), τηλέφωνο επικοινωνίας: 2410-549148.