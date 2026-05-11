Δήμος Λαρισαίων: Λαμπρές εορταστικές εκδηλώσεις για τον Πολιούχο Άγιο Αχίλλιο

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και επισημότητα, θα γιορταστεί και φέτος ο Πολιούχος της Λάρισας, Άγιος Αχίλλιος.

Oι λατρευτικές εκδηλώσεις της Ιεράς Μητρόπολης Λαρίσης και Τυρνάβου και του Δήμου Λαρισαίων αρχίζουν από το απόγευμα της Τετάρτης και κορυφώνονται την Παρασκευή.

Αναλυτικά το πρόγραμμα έχει ως εξής:

Τετάρτη, 13 Μαΐου 2026

19.00: Αρχιερατικός Εσπερινός στην παλαιά Βασιλική του Αγίου Αχιλλίου στο Φρούριο Λαρίσης.

Πέμπτη, 14 Μαΐου 2026

19.00: Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός του Πολιούχου Αγίου Αχιλλίου.

20.15: Προσέλευση επισήμων στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Αχιλλίου.

20.45: Εκκίνηση πομπής για την Περιφορά του Ιερού Λειψάνου και της Εικόνας του Αγίου, από τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό μέσω των οδών Πολυκάρπου –Μανωλάκη – Παπαναστασίου προς την Κεντρική Πλατεία και από εκεί προς τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Αχιλλίου μέσω των οδών Κύπρου –Μανωλάκη – Πολυκάρπου.

21.30: Δέηση, Αρτοκλασία(προσφορά του Εμπορικού Συλλόγου Λάρισας και της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Λάρισας) στην Κεντρική Πλατεία.

Παρασκευή, 15 Μαΐου 2026

7.00: Κωδωνοκρουσία επί 10λεπτο από όλους τους Ιερούς Ναούς της πόλης και στη συνέχεια εωθινό από τη μουσική της ΣΜΣ/VI ΤΑΞΥΠ και από τηΦιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Λαρισαίων.

7.00 – 11.00: Όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία.