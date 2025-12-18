Δήμος Λαρισαίων: Μειώθηκαν οι ζημιές στον ισολογισμό του 2024

Δραστική μείωση των ζημιών του 2023 καταγράφει ο Δήμος Λαρισαίων στον ισολογισμό του 2024, σύμφωνα με τη σχετική έκθεση του Ορκωτού Λογιστή, με τα αποτελέσματα να αποτυπώνουν τη σταθεροποίηση της οικονομικής κατάστασης.

Το θέμα αναμένεται να απασχολήσει την αποψινή, ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σε σχετική ανακοίνωση επισημαίνονται τα εξής:

«Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, το οικονομικό αποτέλεσμα του 2024 κλείνει με οριακές ζημίες ύψους περίπου 54.000 ευρώ, έναντι ζημίας ύψους 3,2 εκατομμυρίων ευρώ το 2023.

Πρόκειται για μια δραστική μείωση της ζημίας κατά περισσότερο από 3 εκατομμύρια ευρώ μέσα σε έναν μόλις χρόνο, γεγονός που σηματοδοτεί την ανακοπή μιας αρνητικής πορείας και την επαναφορά του Δήμου σε συνθήκες νοικοκυρέματος και οικονομικής ισορροπίας.

Ταυτόχρονα αποτυπώνεται με σαφή και ελεγμένο τρόπο μια ουσιαστική βελτίωση της οικονομικής εικόνας του Δήμου.

Η βελτίωση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία αν ληφθεί υπόψη το γενικότερο δυσμενές οικονομικό περιβάλλον για την Αυτοδιοίκηση, το αυξημένο κόστος λειτουργίας, οι πιέσεις στις δαπάνες και τα περιορισμένα χρηματοδοτικά εργαλεία.

Παρά τις δυσκολίες αυτές, ο Δήμος Λαρισαίων κατάφερε το 2024 να σταθεροποιήσει τα οικονομικά του δεδομένα, μέσα από πιο αυστηρό έλεγχο δαπανών, καλύτερη διαχείριση και ρεαλιστική αποτύπωση των οικονομικών στοιχείων.



Να επισημανθεί ότι η βελτίωση του Ισολογισμού του 2024 δεν συνδέεται με την αναπροσαρμογή των ανταποδοτικών τελών, καθώς η σχετική απόφαση εφαρμόζεται από το 2025 και συνεπώς δεν έχει καμία επίδραση στα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης του ισολογισμού.

Η Δημοτική Αρχή εκφράζει την αισιοδοξία της, ότι, εφόσον η θετική αυτή πορεία επιβεβαιωθεί και κατά το οικονομικό έτος 2025, ο Δήμος Λαρισαίων θα μπορέσει να επανέλθει σε σταθερά θετικό οικονομικό αποτέλεσμα, δημιουργώντας περισσότερα και ασφαλέστερα περιθώρια για τις μελλοντικές του επιλογές.

Ο Ισολογισμός του 2024 αποτελεί, σημείο καμπής για την οικονομική πορεία του Δήμου και μια βάση πάνω στην οποία μπορεί να οικοδομηθεί με συνέπεια και υπευθυνότητα η επόμενη μέρα».