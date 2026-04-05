Δήμος Λαρισαίων: Παραμένουν σε ισχύ προληπτικά μέτρα στην εσωτερική κοίτη του Πηνειού

Παραμένουν σε ισχύ και σήμερα, 5 Απριλίου, προληπτικά μέτρα στην εσωτερική κοίτη του Πηνειού, καθώς σε σημεία της περιπατητικής διαδρομής έχει σημειωθεί υπερχείλιση των υδάτων.

Υπενθυμίζεται ότι το αργά το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής, συνεργεία της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου προχώρησαν σε αποκλεισμό των διόδων στο τμήμα από το ύψος της γέφυρας των Ναϊάδων νυμφών (τέρμα Τ. Τσιόγκα) μέχρι τα παλιά Σφαγεία, από τη δεξιά πλευρά (προς Άγιο Αχίλλιο), εξαιτίας της ανόδου της στάθμης των υδάτων, που εμποδίζει τη διέλευση.

Στα σημεία έχει τοποθετηθεί προειδοποιητική σήμανση (κορδέλες). Παρακαλούνται οι πολίτες για τις επόμενες ώρες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις υποδείξεις της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου.