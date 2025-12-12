Δήμος Λαρισαίων: Στην κυκλοφορία το τμήμα της Ανθίμου Γαζή, από Διάκου ως Ηπείρου

Με τις εργασίες διαγράμμισης, αργά χθες το απόγευμα, ολοκληρώθηκε η διαδικασία της ασφαλτόστρωσης στο τμήμα της οδού Ανθίμου Γαζή, από Αθ. Διάκου ως Ηπείρου, με τον δρόμο να παραδίδεται στην κυκλοφορία νωρίς σήμερα, Παρασκευή, το πρωί.

Υπενθυμίζεται ότι οι εργασίες αυτές εκτελούνται στα πλαίσια του δημοτικού έργου “Βελτίωση της οδικής ασφάλειας γύρω από σχολικά συγκροτήματα στην πόλη της Λάρισας”.

Το έργο εντάσσεται στη Δράση “Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο” της Πρόσκλησης “Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας του Υπουργείου Εσωτερικών (Εθνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας – Ελλάδα 2.0).

Είναι προϋπολογισμού 2.240.000,00 € (1.806.451,61 € + 433.548,39 € ΦΠΑ) και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.