Δήμος Λαρισαίων: 5,5 τόνους τηγανελαίων ανακύκλωσαν σε έναν χρόνο οι Λαρισαίοι

Στην ενίσχυση και επέκταση του δικτύου κάδων ανακύκλωσης χρησιμοποιημένων ελαίων (πορτοκαλί κάδοι) προχωρά η Δημοτική Αρχή, τοποθετώντας νέους κάδους συλλογής σε επιλεγμένα σημεία, καθώς και σε περιοχές όπου παρατηρείται αυξημένη συμμετοχή των πολιτών στην ανακύκλωση.

Χαρακτηριστικά να αναφερθεί ότι μέσα στο 2025, έχουν συλλεχθεί περίπου 5,5 (5.490 kg) τόνοι χρησιμοποιημένων ελαίων-τηγανελαίων, ποσότητα αρκετά σημαντική, η οποία καταδεικνύει το ενδιαφέρον και τη μεγάλη συμμετοχή των πολιτών στο εν λόγω πρόγραμμα.

«Τα στοιχεία της Υπηρεσίας μας μιλούν για αυξημένη συμμετοχή των πολιτών στην ανακύκλωση χρησιμοποιημένων ελαίων -χάρη σε αυτή τη συμμετοχή, καταφέραμε να αποτρέψουμε το να ταφούν στον ΧΥΤΑ ή να καταλήξουν στο αποχετευτικό δίκτυο περίπου 5,5 τόνοι τέτοιων ελαίων.

Η προστασία του περιβάλλοντος είναι υπόθεση όλων μας. Υιοθετώντας απλές, καθημερινές συνήθειες μπορούμε να βάζουμε και το δικό μας λιθαράκι. Θέλω να ευχαριστήσω τους συμπολίτες μας για τη συμμετοχή τους και χαίρομαι ιδιαίτερα που η προσπάθεια αυτή έχει μεγάλη ανταπόκριση», σημειώνει ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, κ. Δημήτρης Λεωνιδάκης.

Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα ανακύκλωσης χρησιμοποιημένων βρώσιμων ελαίων-τηγανελαίων του Δήμου Λαρισαίων υλοποιείται σε συνεργασία με την εταιρεία East-West Greece, ενώ τα έλαια που συγκεντρώνονται οδηγούνται προς ανακύκλωση και αξιοποιούνται για την παραγωγή βιοκαυσίμων.

Η πρωτοβουλία αυτή συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος, μειώνοντας τη ρύπανση από ένα απόβλητο που διαφορετικά θα επιβάρυνε το δίκτυο ύδρευσης της πόλης και τον υδροφόρο ορίζοντα, και προωθεί την κυκλική οικονομία.

Ο Δήμος Λαρισαίων καλεί τους πολίτες να συμμετέχουν ενεργά στο πρόγραμμα, απορρίπτοντας τα χρησιμοποιημένα τηγανέλαια στους ειδικούς πορτοκαλί κάδους και συμβάλλοντας έμπρακτα στην προστασία του περιβάλλοντος.

Για την καλύτερη ενημέρωση των πολιτών, παρατίθενται τα σημεία (συνοικίες και οδοί) στα οποία τοποθετήθηκαν οι νέοι κάδοι συλλογής τηγανελαίων:

ΑΒΕΡΩΦ: Αμμοχώστου και Λευκίππου, πλατεία Αλησμόνητων Πατρίδων (δίπλα σε Γωνιά Ανακύκλωσης) ΑΒΕΡΩΦ: ΑΒ Βασιλόπουλος, στο πεζοδρόμιο κοντά στην είσοδο από οδό Φαρσάλων (δίπλα σε κάδο ιματισμού) ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: Πλατεία Μ. Θεοδωράκη, οδός Νικόπολης (δίπλα σε Γωνιά Ανακύκλωσης) ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: Βόλου (στο Γαλαξία, δίπλα σε κάδο ιματισμού) ΑΓ. ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: Αιόλου – 2ο Γυμνάσιο (δίπλα σε κάδο ιματισμού) ΑΓ. ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: Ηπείρου και Πλουτάρχου (δίπλα σε κάδο ιματισμού) ΑΓ. ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: Κατσώνη και Κανάρη (δίπλα σε κάδο ιματισμού) ΑΓ. ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: Ιουστινιανού, στο 5ο Γυμνάσιο (δίπλα σε κάδο ιματισμού) ΑΓ. ΘΩΜΑΣ: Εκκλησία Αγ. Θωμά (δίπλα σε κάδο ιματισμού) ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ: Ζακύνθου, στο πάρκο (δίπλα σε κάδο ιματισμού) ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ: Μαγριέ και Αχιλλέως, επί της πλατείας (δίπλα σε κάδο ιματισμού) ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ: Αβδημιώτη, στην παιδική χαρά (δίπλα σε κάδο ιματισμού) ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ: Ζωσιμάδων και Κολέσκα, στο πάρκο (δίπλα σε κάδο ιματισμού) ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ: Σίφνου και Ριζάρη γωνία (δίπλα στη Γωνιά Ανακύκλωσης) ΚΕΝΤΡΟ: Πλατεία Άννας Φρανκ (Γ.Ν.Λ., δίπλα σε κάδο ιματισμού) ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ: Μάτεση και Θεοδωροπούλου, επί της πλατείας (δίπλα σε κάδο ιματισμού) ΠΕΡΙΟΧΗ Α.Τ.Α.: Κουτσίνα και Χατζηγιάννη (δίπλα σε κάδο ιματισμού) ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΑ: Καλλισθένους και Θεοφίλου, 22ο Δημοτικό (δίπλα σε κάδο ιματισμού) ΣΤΑΘΜΟΣ: Ηρώων Πολυτεχνείου και Ιάσωνος (δίπλα σε Γωνιά Ανακύκλωσης) ΧΑΡΑΥΓΗ: Πολιτιστικό Κέντρο Ζιαζιά (δίπλα σε κάδο ιματισμού)

Υπενθυμίζουμε ότι οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται αναλυτικά για τις θέσεις των πορτοκαλί κάδων στον επίσημο δικτυακό τόπο του Δήμου Λαρισαίων, ακολουθώντας τον σύνδεσμο:

https://gis.larissa-dimos.gr/portal/apps/webappviewer/index.html?id=042fa768c2ee42c5b7136c4efde1de35

Παράλληλα, σε αυτόν τον χάρτη, μπορούν να βρίσκουν πληροφορίες για το δίκτυο ειδικών ρευμάτων του Δήμου (γωνιές ανακύκλωσης, κάδοι γυαλιού, κάδοι ειδών ένδυσης-υπόδησης).