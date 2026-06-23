Δίκη για Τέμπη: «Όχι» σε τηλεοπτική κάλυψη και αυτοπρόσωπη εμφάνιση των κατηγορουμένων

Δεν έγιναν δεκτά από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας τα δύο αιτήματα για την οπτικοακουστική κάλυψη και αναμετάδοση της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη και της αυτοπρόσωπης εμφάνισης των κατηγορούμενων.

Η πρόεδρος επεσήμανε πως απορρίπτει ως πρόωρο το αίτημα για την αυτοπρόσωπη εμφάνιση των κατηγορουμένων. Πρόσθεσε πως, αν κριθεί αναγκαίο, θα επανεξετάσει το ζήτημα σε άλλο στάδιο της δικασίμου.

Σημειώνεται πως, παρόντες στην αίθουσα του δικαστηρίου είναι τρεις από τους κατηγορούμενους (Παύλος Κουζής, Εμμανουήλ Γεωργιλάκης και Σπύρος Πατέρας).

Τα δύο αιτήματα είχαν υποβληθεί από την πλευρά της υποστήριξης της κατηγορίας και αναμένεται να ακολουθήσουν νέα αιτήματα από την πλευρά τους.

Συνολικά έχουν υποβληθεί μέχρι στιγμής από τους συνηγόρους υποστήριξης της κατηγορίας τέσσερα αιτήματα. Στην τελευταία ωστόσο συνεδρίαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας, η εισαγγελέας πρότεινε να απορριφθούν τα δύο αιτήματα για να ακολουθήσουν στη συνέχεια οι τοποθετήσεις των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων, οι οποίες θα ολοκληρωθούν σήμερα.

kosmoslarissa.gr (Mε πληροφορίες από efsyn.gr)