Δίκη για τα Τέμπη: Αντιπαραθέσεις για τη βιντεοσκόπηση και τη φυσική παρουσία των κατηγορουμένων

Αντιπαραθέσεις επί της αυτοπρόσωπης παρουσία των κατηγορουμένων αλλά και της βιντεοσκόπησης της δίκης για τα Τέμπη, βρίσκεται σε εξέλιξη κατά τη διάρκεια της ενδεκάτης δικασίμου, που διεξάγεται στο συγκρότημα Γαιόπολις, στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας.

Οι συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας, Αντώνης Ψαρόπουλος και Ζωή Κωνσταντοπούλου τάχθηκαν υπέρ της των δύο αιτημάτων. Αντιθέτως, ο συνήγορος της οικογένειας Πλακιά, Λεωνίδας Κουμπούρας, ήταν θετικός στην αυτοπρόσωπη παρουσία αλλά αρνητικός στη βιντεοσκόπηση της δίκης.

«Η διαδικασία που είναι το κρίσιμο στοιχείο για να διατυπώσουμε την αλήθεια, είναι μια διαδρομή που είναι ένας κρίκος σε ενιαία αλυσίδα. Οι κατηγορούμενοι οφείλουν να είναι παρόντες, γιατί υπάρχει αλληλεξάρτηση στις ευθύνες. Δεν μπορεί αυτή η δίκη να τμηματοποιήσει ευθύνες.

Επιβάλλει για την ουσία να είναι παρόντες οι κατηγορούμενοι. Δεν είναι μια κοινή ποινική δικογραφία. Σέβομαι απόλυτα το τεκμήριο αθωότητας αλλά αυτή η εικόνα προσβάλει. Η αλήθεια δεν αποκαλύπτεται χωρίς την παρουσία των κατηγορουμένων», είπε ο Λουκάς Αποστολίδης, συνήγορος της οικογένειας του πολυτραυματία Γεράσιμου Γεωργιάδη. Τάχθηκε, επίσης, υπέρ της βιντεοσκόπησης της δίκης.

Ο Μιχάλης Καλογήρου, συνήγορος της οικογένειας Βλάχου, τόνισε ότι «κατηγορηματικά για ευνόητους λόγους επιθυμούμε για τη διακρίβωση της αλήθειας την αυτοπρόσωπη εμφάνιση των κατηγορουμένων». Όσον αφορά τη βιντεοσκόπηση, ανέφερε ότι «οι γονείς του Βάιου Βλάχου είναι σε κάθε συνεδρίαση εδώ. Τηλεοπτική μετάδοση ενδεχομένως να διευκολυνε διαδίκους που δεν μπορούν αντικειμενικά. Φαίνεται να είναι ανέφικτο, ωστόσο, όπως είναι διατυπωμένο από τον νόμο. Η οικογένεια Βλάχου δεν είναι θετική σε αυτό που συνεπάγεται με τη δημόσια θέαση. Η θέαση είναι αποκρουστική, οποιοσδήποτε μπορεί να τοποθετείται με οποιοδήποτε τρόπο χωρίς να θεωρεί ότι αυτό κοστίζει και κάτι. Η δημοσιότητα μπορεί να καταρρακώσει ανθρώπους που είναι ήδη καταρρακωμένοι».

Για την υποχρεωτική εμφάνιση των κατηγορουμένων, ο Θέμης Σοφός, συνήγορος του κατηγορούμενου Δημήτρη Νικολάου, επισήμανε πως «το δικαίωμα του κατηγορούμενου να εκπροσωπείται από συνήγορο κατοχυρώνεται από τον νόμο. Ο εντολέας μου επιθυμεί να είναι αυτοπροσώπως όταν είναι απολύτως αναγκαία για την αποκάλυψη της αλήθειας. Η υποστήριξη της κατηγορίας δεν νομιμοποιείται να επιβάλει την άσκηση των δικαιωμάτων».

Τέσσερις κατηγορούμενοι παρόντες

Παρόντες στη διαδικασία ήταν τέσσερις από τους 36 συνολικά κατηγορουμένους και ειδικότερα οι Σπύρος Πατέρας, Παύλος Κουζής, Χρήστος Διονέλης και Κωνσταντίνος Βενετσανάκος.

Η σημερινή δικάσιμος -που βρίσκεται σε εξέλιξη- αναμένεται να αναλωθεί γύρω από τα αιτήματα των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας, όπως και των κατηγορουμένων.

Πάνος Τσίκαλας (in.gr)