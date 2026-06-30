Δίκη για τα Τέμπη: Επιφυλάχθηκε για την αναβάθμιση των κατηγοριών η εισαγγελέας

Τις προτάσεις της επί των αιτημάτων που υπέβαλαν οι συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας διατύπωσε, κατά τη 15η δικάσιμο της δίκης για τα Τέμπη, η οποία διεξάγεται στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας, στο συγκρότημα Γαιόπολις.

Η εισαγγελέας Αγγελική Κουρινιώτη τάχθηκε κατά του αιτήματος επιστροφής της υπόθεσης στην τακτική ανάκριση, κρίνοντάς το μη νόμιμο. Αρνητική ήταν και ως προς το αίτημα ακυρότητας του κλητήριου θεσπίσματος, το οποίο χαρακτήρισε μη αβάσιμο.

Ως προς τα αιτήματα μεταβολής και αναβάθμισης των κατηγοριών, τα οποία -όπως ανέφερε- δεν είχαν τεθεί υπόψη της πολιτικής αγωγής και των κατηγορουμένων, επιφυλάχθηκε να προτείνει μετά την ολοκλήρωση της αποδεικτικής διαδικασίας.

«Μπορεί να ανακύψουν νέα πραγματικά περιστατικά και νέες παραστάσεις. Ενδέχεται να προκύψουν νέες περιστάσεις μετά την αποδεικτική διαδικασία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί για την αλληλογραφία μεταξύ του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και φορέων του ΟΣΕ, καθώς και για τα πρακτικά δικών που βρίσκονται σε εξέλιξη και σχετίζονται με το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, αλλά και τα στοιχεία που αφορούν τη Βουλή.

Όσον αφορά το αίτημα για αλλαγή σειράς των μαρτύρων, το δικαστήριο συμφώνησε, χωρίς ωστόσο με αυτήν που είχε προταθεί από τον συνήγορο υποστήριξης της κατηγορίας, Αντώνη Ψαρόπουλο.

«Έχουμε χάσει τα παιδιά μας»

Νωρίτερα, η συνήγορος της οικογένειας Τηλκερίδη, Στέλλα Βαλάνη, ανέπτυξε ισχυρισμούς περί αναβάθμισης του κατηγορητηρίου, καταθέτοντας και σχετικά έγγραφα. «Εσείς μιλάτε για μια μέρα και εμείς 3,5 χρόνια έχουμε χάσει τα παιδιά μας», φώναξε προς το δικαστήριο, πριν την αγόρευση της συνηγόρου, ο Χρήστος Τηλκερίδης.

Ακολούθησε ο συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας, Δημήτρης Σκαρίπας, που γνωστοποίησε, μεταξύ άλλων, ότι κατά την αποδεικτική διαδικασία θα ζητήσει την κλήση ως μάρτυρα του στελέχους του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων (ERA), Μπαρτ Ακού.

Παρόντες στη σημερινή δικάσιμο είναι έξι κατηγορούμενοι, οι Δημήτρης Νικολάου, Χρήστος Διονέλης, Παύλος Κουζής, Ιωάννης Παληοθόδωρος, Σπύρος Πατέρας και Αποστολος Τσακίρης.

Πάνος Τσίκαλας (in.gr)