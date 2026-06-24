Δίκη για τα Τέμπη: Κακουργηματικές διώξεις για στελέχη της Hellenic Train ζήτησαν συγγενείς θυμάτων

Αίτημα για αναβάθμιση του κατηγορητηρίου τόσο για τα δύο στελέχη της Hellenic Train όσο και για ακόμη 33 κατηγορουμένους στη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών κατατέθηκε κατά τη 14η δικάσιμο της δίκης στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας, στο συγκρότημα Γαιόπολις.

Συγκεκριμένα, ο συνήγορος συγγενών θυμάτων Δαμιανός Μπαλασούλης, που εκπροσωπεί την οικογένεια της Αγάπης Τσακλίδη, ζήτησε την αναβάθμιση των κατηγοριών για όλους τους κατηγορουμένους -πλην της Στυλιανής Κολιοπούλου, η οποία διώκεται μόνον για παράβαση καθήκοντος- από «ανθρωποκτονία από αμέλεια» σε «ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο».

Παράλληλα, για τον πρώην CEO της Hellenic Train, Μαουρίτσιο Καποτόρτο, και τον πρώην τεχνικό διευθυντή της εταιρείας, Τζιοβάνι Μπουσολέτι, ζήτησε να ασκηθούν επιπλέον διώξεις για διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών βάσει του άρθρου 291 του Ποινικού Κώδικα, σε βαθμό κακουργήματος.

Υπενθυμίζεται ότι τα δύο πρώην στελέχη της Hellenic Train αντιμετωπίζουν σήμερα κατηγορίες σε βαθμό πλημμελήματος για ανθρωποκτονία από αμέλεια, βαριά σωματική βλάβη από αμέλεια και σωματική βλάβη από αμέλεια κατά συρροή.

«Εγκληματική αδιαφορία της Hellenic Train για την κατάσταση του σιδηροδρόμου»

«Το σιδηροδρομικό δίκτυο λειτουργούσε χωρίς συστήματα ασφαλείας. Η κυκλοφορία γινόταν χωρίς καμία ασφάλεια, η τραγωδία στα Τέμπη θα μπορούσε να επέλθει οποτεδήποτε», υπογράμμισε ο κ. Μπαλασούλης και αναφέρθηκε στο σύστημα GSMR. «Θα παρείχε απρόσκοπτη επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκομένων, δεν λειτουργούσε σε κανένα από τα δύο τρένα και η ευθύνη βαραίνει τη Hellenic Train», πρόσθεσε, συμπληρώνοντας ότι η εταιρεία «επιδείκνυε εγκληματική αδιαφορία για την κατάσταση του σιδηροδρόμου».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «δεν προχώρησαν για παράδειγμα στη διακοπή της κυκλοφορίας μέχρι να αποκατασταθούν τα προβλήματα από τον διαχειριστή υποδομής. Παραλείψεις επέδειξαν και στο τροχαίο υλικό». Στα αιτήματα που κατέθεσε συμφώνησαν και άλλοι συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας.

Σημειώνεται ότι στη σημερινή δικάσιμο, παρόντες είναι πέντε κατηγορούμενοι από τους συνολικά 36 και συγκεκριμένα ο Εμμανουήλ Γεωργιλάκης, ο Σπύρος Πατέρας, ο Παύλος Κουζής, ο Κωνσταντίνος Βενετσανάκος και ο Χρήστος Διονέλης.

Η διαδικασία συνεχίζεται με τα αιτήματα των συνηγόρων που υποστηρίζουν την κατηγορία.

Πάνος Τσίκαλας (in.gr)