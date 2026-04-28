Δίκη για τα Τέμπη: Μήνυση στον Καραμανλή θα υποβάλλει ο κατηγορούμενος επιθεωρητής του ΟΣΕ

Μήνυση κατά του πρώην υπουργού Υποδομών Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή, για τις ευθύνες του στον έγκλημα των Τεμπών θα υποβάλει ο κατηγορούμενος επιθεωρητής του ΟΣΕ στη Λάρισα, σε βάρος του οποίου το δημόσιο δήλωσε παράσταση υποστήριξη της κατηγορίας, όπως δήλωσε ο συνήγορός του, Θέμης Σοφός.

Η μήνυση αναμένεται να υποβληθεί στο πλαίσιο της υπόθεσης που χειρίζεται ο Άρειος Πάγος, σύμφωνα με τον κ. Σοφό, ο οποίος άσκησε κριτική και στη στάση του νυν αρμόδιου αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών, Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος ζήτησε την υποστήριξη κατηγορίας για τον επιθεωρητή.

Μιλώντας στο δικαστήριο, ο Θ. Σοφός τόνισε ότι ο κ. Κυρανάκης δηλώνει ουσιαστικά παράσταση προς υποστήριξης κατηγορίας για αδικήματα τα οποία διαπράττει ο ίδιος καθημερινά, καθώς μέχρι σήμερα υπάρχουν ζητήματα με τη φωτοσήμανση και την τηλεδιοίκηση.

Η πλευρά του επιθεωρητή σημείωσε επίσης ότι είχε προειδοποιήσει ουκ ολίγες φορές για τα σοβαρά προβλήματα στο σιδηροδρομικό δίκτυο.

Παρέμβαση της Άλμα Λάτα, συγγενή θύματος της τραγωδίας, προκάλεσε τη διακοπή της διαδικασίας, κατά τη διάρκεια της αγόρευσης του Θέμη Σοφού. Η κ. Λάτα καταφέρθηκε τόσο κατά του κ. Νικολάου, όσο και του μοιραίου σταθμάρχη Βασίλη Σαμαρά.

