Δίκη για τα Τέμπη: Στις 28 Ιουλίου η τελευταία δικάσιμος πριν τις διακοπές – Εκκρεμμότητα οι αναβολές

Δύο συνεδριάσεις απομένουν στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη μέχρι τη διακοπή του Αυγούστου και η πρόεδρος του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας ξεκαθάρισε σήμερα πως το ζήτημα με τα αιτήματα αναβολής πρέπει να ξεκαθαριστεί μέχρι τις 28 Ιουλίου που είναι και η τελευταία δικάσιμος.

Για να γίνει αυτό, θα πρέπει μέσα στις επόμενες δύο συνεδριάσεις να ολοκληρωθούν οι τοποθετήσεις των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων για να ανακοινώσει στη συνέχεια την απόφασή του το δικαστήριο.

Η πλευρά των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων στελεχών της ΕΡΓΟΣΕ ενημέρωσε πως σκοπεύει να τοποθετηθεί την προσεχή Δευτέρα. Οι συνήγοροι συγκεκριμένων κατηγορούμενων της ΕΡΓΟΣΕ ήταν και αυτοί που υπέβαλαν το αίτημα περί αναβολής ή αναστολής της δίκης στη βάση του άρθρου 59 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, δηλαδή ότι από τη στιγμή που οι εντολείς τους είναι επίσης κατηγορούμενοι στη δικογραφία που χειρίζεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τη Σύμβαση 717 για αδικήματα οικονομικού χαρακτήρα, θα πρέπει πρώτα να τελεσιδικήσει εκείνη η υπόθεση και μετά να ακολουθήσει η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα.



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Η εισαγγελέας ωστόσο χθες πρότεινε να απορριφθεί το συγκεκριμένο αίτημα ως αβάσιμο αναφέροντας μεταξύ άλλων πως δεν υπάρχει «ταυτότητα πράξης» και «καμία εξάρτηση μεταξύ των δύο δικογραφιών».

Σήμερα ο συνήγορος υπεράσπισης του κατηγορουμένου πρώην προϊσταμένου του Τμήματος Επιθεώρησης Λάρισας της Υπηρεσίας Υποστήριξης Κυκλοφορίας (σιδηροδρόμων) Κεντρικής και Νοτίου Ελλάδος Θεμιστοκλής Σοφός ανέφερε πως η άποψη της εισαγγελέως για την ταυτότητα πράξης είναι «νομικώς εσφαλμένη» τονίζοντας μεταξύ άλλων πως «η ζημία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ενωσης και η διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών συνδέονται αναπόσπαστα».

Επισήμανε πως υπάρχουν τρεις διαφορετικές διαδικασίες για το ίδιο «βιοτικό γεγονός» και για το ίδιο «ιστορικό συμβάν» εννοώντας την υπόθεση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, την υπόθεση του σιδηροδρομικού δυστυχήματος και την υπόθεση του πρώην υπουργού Μεταφορών Κώστα Αχιλλέα Καραμανλή που χειρίζεται ο ειδικός ανακριτής του Αρείου Πάγου.



Δίκη για τα Τέμπη: Ολοκληρώνονται οι τοποθετήσεις των συνηγόρων υπεράσπισης



Ανέφερε ακόμα πως το αίτημα που υπέβαλε για αποστολή προδικαστικού ερωτήματος στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ενωσης, και για το οποίο η εισαγγελέας επίσης πρότεινε να απορριφθεί, αφορά το αν είναι σύμφωνος με το Ενωσιακό Δίκαιο ο τεχνητός διαχωρισμός της δικογραφίας που έχει ως αποτέλεσμα τη στέρηση του δικαιώματος του εντολέα του να έχει πρόσβαση στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και το ενδεχόμενο διπλής κρίσης του από τα δικαστήρια.

Νωρίτερα ολοκληρώθηκαν οι τοποθετήσεις των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να αναφέρει αρχικά πως το «σπάσιμο» της δικογραφίας σε ό,τι αφορά τα στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ αποτελεί «υποβολιμαία μεθόδευση προκειμένου να πάει σε ακόμα μεταγενέστερο χρόνο η διαδικασία ελέγχου των προσώπων».

Επισήμανε πως ήδη η δικογραφία «έσπασε» σε τρία μέρη και πως ακόμα ένα «σπάσιμο» θα οδηγήσει στη «συγκάλυψη και σε μια δίκη παρωδία» προσθέτοντας πως «αποτελεί μεθόδευση και αποτελεί μεθόδευση διαφθοράς».

Η κ. Κωνσταντοπούλου τόνισε πως το αίτημα για αναβολή είναι αίτημα «χοντρής παρέλκυσης» επισημαίνοντας πως η υπόθεση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας βρίσκεται σε πολύ προγενέστερο στάδιο.

Ζήτησε ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή της να απορριφθεί το αίτημα αναβολής αλλά παρ’ όλα αυτά να αναζητηθούν και να συσχετιστούν τα έγγραφα της ευρωπαϊκής δικογραφίας για τη σύμβαση 717 με την παρούσα δίκη.

kathimerini. gr (Κωνσταντίνος Κοντοκώστας)