Δίκη ΟΠΕΚΕΠΕ: Τον Αυγενάκη έδειξε ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Ευάγγελος Σημανδρακος

Ασφυκτικές πιέσεις από τον πρώην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Λευτέρη Αυγενάκη, κατέθεσε ότι δέχτηκε ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Ευάγγελος Σημανδρακος στη δίκη με κατηγορούμενους τον πρώην πρόεδρο του Οργανισμού Δημήτρη Ρέππα και την πρώην διευθύντρια Άμεσων Έργων και Τεχνικών ελέγχων, Αθανασία Ρεππα.

Ο μάρτυρας κατέθεσε ότι δεχόταν πιέσεις για να πληρωθούν όλα τα ΑΦΜ, ακόμα και τα δεσμευμένα, που είχαν κάνει δήλωση και ήταν να λάβουν προκαταβολή τον Οκτώβριο του 2023.

“Δεχόμουν πολύ συχνά τηλεφωνήματα από στενούς συνεργάτες του Λευτέρη Αυγενάκη, οι οποίοι έδειχναν έντονο ενδιαφέρον για να αποδεσμευθούν τα δεσμευμένα ΑΦΜ. Με ρωτούσαν για συγκεκριμένα ονόματα, μου έλεγαν «παρακαλούμε να πληρωθούν», «πότε θα πληρωθούν…. κάντε ότι μπορείτε», όλοι καταλαβαίναμε ότι ασκειτο μια μεγάλη πίεση”, είπε ο μάρτυρας, ο οποίος ανέφερε ότι ο τότε υπουργός Ανάπτυξης Λευτέρης Αυγενακης, μέσω του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου, ζήτησε την καρατόμησή του, όταν εξαίρεσε από την πληρωμή 9.300 ΑΦΜ που αφορούσαν σε δηλώσεις για βοσκοτόπια χωρίς ζώα.

«Την Πεμπτη 27/10/23 έγινε η πληρωμή της προκαταβολής στους αιτούντες επιδότησης, την Παρασκευή δέχομαι τηλεφώνημα από τον Υφυπουργό και τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου για συγχαρητήρια για την πληρωμή και βγαίνει δελτίο τύπου του Υπουργείου για την πληρωμή. Τη Δευτέρα με παίρνει τηλέφωνο ο κ. Στρατάκος (γενικός γραμματέας), λέγοντάς μου ότι ο υπουργός είναι πολύ δυσαρεστημένος με την πληρωμή και ότι «θέλουμε την παραίτησή σου και όλου του ΔΣ. Δε μου δόθηκε η δυνατότητα να απαντήσω», κατήγγειλε ο μάρτυρας, προσθέτοντας ότι ο κ. Αυγενάκης προσπαθούσε να ασκήσει ασφυκτικό έλεγχο στις ενέργειες του ίδιου για θέματα λειτουργίας του ΟΠΕΚΕΠΕ.

“Όταν ανέλαβε ο κ. Αυγενάκης ξεκίνησαν οι εντάσεις. Μετά τις εκλογές του 2023, υπήρχαν εντάσεις χωρίς ιδιαίτερο λόγο. Η μεγάλη ένταση ξεκίνησε μετά από έγγραφο που του είχα στείλει και τον ενημέρωνα για το εθνικό απόθεμα. Υπήρχε ανισοκατανομή του εθνικού αποθέματος. Πήρα την πρωτοβουλία να ενημερώσω τον υπουργό για το τι συνέβαινε στο εθνικό απόθεμα και για το δεν πήγαινε καλά. Μέσα σε αυτό επισύναψα 24 επιστολές από την οικονομική αστυνομία για ελέγχους και από αυτές οι 14 ήταν πριν την ανάληψη των καθηκόντων μου. Το μεγαλύτερο μέρος των ανθρώπων που ερευνούνταν ήταν στην Κρήτη. Δεν προχωρούσαμε σε πληρωμή σε δεσμευμένα ΑΦΜ μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος», είπε ο μάρτυρας και αναφέρθηκε στη διένεξη που είχε με τον κ. Αυγενάκη, με αφορμή διεθνή διαγωνισμό για την ανάληψη εργου.

«Δέχτηκα ένα τηλέφωνο από συνεργάτη του Υπουργού να «κατέβει» η σύμβαση των 15 εκατομμυρίων ευρώ για τεχνικό σύμβουλο. Απάντησα ότι είναι διεθνής σύμβαση, και ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό με ένα τηλέφωνο και ζήτησα επιστολή με επιχειρήματα για να το θέσω στο ΔΣ. Προφανώς ήμουν σε ανοιχτή ακρόαση, τότε ο Υπουργός παρενέβη, άρχισε έντονη λογομαχία, υπήρξαν κουβέντες υβριστικές. Εγώ τη σύμβαση δεν την κατέβασα. Αυτό κορύφωσε τις κακές σχέσεις μας. Μετά με πήρε τηλέφωνο και ο κ Κελετσης, υφυπουργός αγροτικής ανάπτυξης. Ο κ. Μπαμπασίδης (τότε Αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ) είχε αναλάβει την πρωτοβουλία να με πείσει να κατεβάσω τη σύμβαση», είπε μεταξύ άλλων ο μάρτυρας.

Στην κατάθεσή του ο μάρτυρας ανέφερε ότι είχε δύο συναντήσεις στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Γιάννη Μπρατάκο, καθώς όπως είπε: “δεν ήθελα τόσο εύκολα να φύγω, γιατί πίστευα ότι είχα δίκιο και ζήτησα ακρόαση από το γραφείο του πρωθυπουργού. Εστειλα επιστολή στον κ. Μπρατάκο ενημερώνοντας τον για το τι γίνεται» είπε ο μάρτυρας.

Μάλιστα στην πρώτη συνάντηση όπως είπε, ήταν παρόντες και οι Υπουργοί, Σταύρος Παπασταύρου και Μάκης Βορίδης. Σύμφωνα με τον κ. Σημανδράκο, τα τρία υψηλόβαθμα κυβερνητικά στελέχη, αφού ενημερώθηκαν από τον ίδιο για τις πιέσεις Αυγενάκη και την κατάσταση στον Οργανισμό, του έδωσαν τη διαβεβαίωση να συνεχίσει το έργο του, αψηφώντας τις πιέσεις.

«Μου είπαν «αντιλαμβανόμαστε ότι έχεις δίκιο…. Προχωράς μην ακούς τίποτα», ανέφερε ο κ. Σημανδρακος, ο οποίος συμπλήρωσε ότι λίγες ημέρες αργότερα, στις 8 Νοεμβρίου 2023, έστειλε δεύτερη επιστολή στον κ. Μπρατάκο για τις εξελίξεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με τον μάρτυρα, στη δεύτερη κατ’ ιδιαν συνάντησή τους, με τον κ. Μπρατάκο, του ζητήθηκε η παραίτησή του.

Ο κ. Σημανδράκος αναφερόμενος στον προκάτοχο του Λευτέρη Αυγενάκη, Γιώργο Γεωργαντά είπε ότι είχαν αγαστή συνεργασία και συμφωνία επάνω στα θέματα του ΟΠΕΚΕΠΕ.

