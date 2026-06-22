Δίκη Τεμπών: Η αίθουσα στο Γαιόπολις και οι εξαφανισμένοι “επαγγελματίες” της ευαισθησίας

Πότε ξεκίνησε η δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη; Εχει περάσει μία αιωνιότητα και κάτι μήνες. Συνεπώς ενδέχεται να μη θυμάστε τα γεγονότα εκείνων των ημερών. Η αίθουσα κρίθηκε ακατάλληλη. Η διαμόρφωσή της προσέβαλε τη μνήμη των νεκρών. Και, κυρίως, στις γωνίες της φώλιαζε η σκοπιμότητα: να αποκλειστεί η κοινή γνώμη από τη διαδικασία. Οι συλλογικότητες έλεγαν ότι το κράτος καταστολής δεν τους επιτρέπει την πρόσβαση στο ακροατήριο. Οι πρόεδροι των Δικηγορικών Συλλόγων ήθελαν τη δική τους θέση. Φωνές. Σπρωξίματα. Διαμαρτυρίες. Και την άλλη μέρα είδαμε οκτάστηλες καταγγελίες, διαβάσαμε άρθρα που έβγαζαν καπνούς από οργή για την ασέβεια προς τους νεκρούς και τους συγγενείς τους. Τι απέγιναν όλοι αυτοί; Πού στο καλό εξαφανίστηκαν οι τοπογράφοι της αξιοπρέπειας που μετρούσαν με τις μεζούρες; Κανένας δεν ασχολείται. Και αν δεν ήταν οι συγγενείς να διαμαρτύρονται για το show της Ζωής, η δίκη δεν θα έβρισκε ούτε δευτερόλεπτο στα δελτία. Μα, πώς εξατμίστηκαν όλα αυτά; Τι απέγινε η οσμή του ξυλολίου; Γιατί δεν ακούμε κάτι για τα συστατικά της πυρόσφαιρας και τα έλαια σιλικόνης; Πού έχουν λουφάξει οι εμπειρογνώμονες με την ακλόνητη βεβαιότητα; Αλλά, βλέπετε, στην πατρίδα μας έτσι λειτουργεί ο δημόσιος χώρος. Στήνει λαϊκά δικαστήρια και ύστερα βαριέται να παρακολουθήσει το κανονικό δικαστήριο. Και τώρα που η υπόθεση μπήκε στην αργή, βασανιστική φάση της απόδειξης, έμειναν μόνο οι συγγενείς, οι δικαστές και οι κατηγορούμενοι. Οι υπόλοιποι πήγαν παρακάτω. Στο επόμενο θέμα.

Τις επόμενες μέρες θα μάθουμε αν θα επιτραπεί η τηλεοπτική κάλυψη. Δύσκολο. Η εισαγγελική πρόταση είναι αρνητική, τουλάχιστον στην παρούσα φάση της διαδικασίας. Ομως το θέμα δεν είναι αν θα υπάρχουν κάμερες στην αίθουσα. Είναι ότι έξω από την αίθουσα δεν έχει μείνει σχεδόν κανείς. Η κοινή γνώμη που ζητούσε δικαιοσύνη έχει επιστρέψει στην καθημερινότητά της. Οι τηλεοπτικοί εισαγγελείς βρήκαν άλλες υποθέσεις. Και οι πολιτικοί, πλην Ζωής, άλλες ευκαιρίες. Μένουν, λοιπόν, μόνο εκείνοι που δεν έχουν την πολυτέλεια να γυρίσουν σελίδα. Οι γονείς, οι συγγενείς, που κάθε πρωί φοράνε ξανά το ίδιο πένθος σαν ρούχο.

kosmoslarissa.gr (απο το άρθρο του Κώστα Γιαννακίδη στα ΝΕΑ)

*Ο τίτλος είναι δικός μας