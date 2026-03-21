Δίκη Τεμπών: Παράσταση απο την Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων με γνωστούς νομικούς

Η παρουσία της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, που αναμένεται να ξεκινήσει την προσεχή Δευτέρα 23 Μαρτίου, δεν θα είναι απλώς τυπική. Όπως αναφέρει το dikastiko.gr, το δικηγορικό σώμα επιστρατεύει το «βαρύ πυροβολικό» του για μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο και φέρει τεράστιο θεσμικό βάρος.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών έχει δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων και σύμφωνα με το επίσημο απόσπασμα πρακτικών (συνεδρίαση 18.3.2026), αποφασίστηκε η νομική ομάδα που εξουσιοδοτήθηκε να εκπροσωπήσει το Σώμα:

Θεόδωρος Μαντάς: Δεν αποτελεί απλώς ένα έμπειρο μέλος του ΔΣΑ, αλλά έναν από τους πλέον αναγνωρίσιμους ποινικολόγους της χώρας, με μια διαδρομή δεκαετιών στις δικαστικές αίθουσες. Η βαθιά του γνώση πάνω στην ποινική διαδικασία και η ικανότητά του να διαχειρίζεται υποθέσεις με τεράστιο κοινωνικό και πολιτικό αποτύπωμα, αποτελούν εγγύηση για τη θεσμική παρέμβαση των δικηγόρων.

Δημήτριος Βερβεσός: Ο πρώην Πρόεδρος της Ολομέλειας και του ΔΣΑ, γνωστός για τη μαχητικότητά του και την πολυετή εμπειρία του στις δικαστικές αίθουσες, προσδίδοντας το μέγιστο θεσμικό βάρος στην εκπροσώπηση.

Μαρία Δημόκα: Η δικηγόρος Λάρισας, η οποία θα πλαισιώσει την ομάδα, διασφαλίζοντας την απαραίτητη τοπική νομική συνδρομή.

Δικηγόροι στη δίκη Τεμπών: «Χωρίς οικονομικό όφελος»



Η Ολομέλεια και οι Δικηγορικοί Σύλλογοι έχουν δηλώσει παράσταση «χωρίς κανένα οικονομικό όφελος», υπογραμμίζοντας πως θα συνδράμουν με κάθε τρόπο και κόστος στην πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και την απόδοση ευθυνών.

Στο πλαίσιο αυτό, η στάση του δικηγορικού κόσμου περιγράφεται ως ένα χρέος απέναντι στην κοινωνία: «Η πλήρης διερεύνηση του εγκλήματος των Τεμπών, η απόδοση ευθυνών όπου ανήκουν και εν τέλει η απόδοση δικαιοσύνης, αποτελεί κοινό αίτημα όλων των πολιτών και χρέος όλων μας έναντι των νεκρών, των οικογενειών τους, των γενιών που έρχονται και της κοινωνίας συνολικά. Κανένα ερώτημα δεν πρέπει να μείνει αναπάντητο».

Η σημασία της εκπροσώπησης



Η επιλογή των Δημήτρη Βερβεσού και Θεόδωρου Μαντά υπηρετεί ακριβώς αυτό το «χρέος»:

Η κάθοδος ενός πρώην Προέδρου της Ολομέλειας (Δ. Βερβεσός) στη Λάρισα δείχνει ότι το δικηγορικό σώμα θεωρεί τη δίκη των Τεμπών ως την κορυφαία μάχη για το κράτος δικαίου.

Ο Θεόδωρος Μαντάς διαθέτει την τεχνογνωσία να διαχειριστεί τον τεράστιο όγκο του αποδεικτικού υλικού και τις δικονομικές ενστάσεις που αναμένονται.

Η ρητή αναφορά ότι «κανένα ερώτημα δεν πρέπει να μείνει αναπάντητο» προδιαθέτει για μια δυναμική παρουσία που δεν θα επιτρέψει τη διολίσθηση της διαδικασίας σε τυπικές καθυστερήσεις ή συγκάλυψη.

kosmoslarissa.gr (απο το dikastiko.gr)