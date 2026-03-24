Δίκη Τεμπών: H αίθουσα, η απουσία ταξιθεσίας και η απειλή των δικηγόρων για αποχή

Τον «γόρδιο δεσμό» της δικαστικής αίθουσας θα κληθεί να λύσει η πολιτεία προκειμένου να προχωρήσει η δίκη για το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη. Κατά την πολυαναμενόμενη πρώτη συνεδρίαση η πρόεδρος της έδρας του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας, Γεωργία Στεφανίδου, κατάφερε να φθάσει στην ανάγνωση μόλις πέντε ονομάτων από τον κατάλογο των κατηγορουμένων, με την ένταση στην αίθουσα να χτυπάει «κόκκινο», αφού δικηγόροι, συγγενείς θυμάτων και επιζήσαντες διαμαρτύρονταν για τις συνθήκες διεξαγωγής της δίκης σε ένα χώρο που δεν πληροί τις προϋποθέσεις.

Όπως σημειώνει η απεσταλμένη της Καθημερινής στη Λάρισα Σοφία Σπίγγου, οι διαβεβαιώσεις του υπουργείου Δικαιοσύνης ότι οι υποδομές στο συνεδριακό κέντρο έχουν ολοκληρωθεί και είναι σε θέση να φιλοξενήσουν την πολυπρόσωπη δίκη διαψεύστηκαν στις 8 το πρωί της Δευτέρας, όταν άνοιξαν οι πόρτες για την προσέλευση όλων των παραγόντων της δίκης στην αίθουσα. Μπαίνοντας στο κτίριο υπήρχαν 150 καρέκλες και δύο τηλεοράσεις που έδειχναν το εσωτερικό της δικαστικής αίθουσας –βρίσκεται στον επάνω όροφο–, οι οποίες προορίζονταν για συγγενείς, επιζήσαντες και δημοσιογράφους. Σε αυτόν τον χώρο ήταν σχεδόν αδύνατον να παρακολουθήσει κάποιος τα όσα συνέβαιναν εντός της αίθουσας, εξαιτίας της φασαρίας. Ανεβαίνοντας έναν όροφο, έξω από τη δικαστική αίθουσα και χωρίς οπτική επαφή με το εσωτερικό, υπήρχαν ακόμη 76 θέσεις, ενώ η βασική αίθουσα είχε συνολικά 257 θέσεις, εκ των οποίων οι 36 για τους κατηγορουμένους, που βρίσκονταν σε απόσταση αναπνοής από τους συγγενείς και τους επιζήσαντες.

Η εγγύτητα αυτή οδήγησε σε ακόμη μεγαλύτερη ένταση εντός της αίθουσας, με συγγενείς να απευθύνονται στον πρώην πρόεδρο του ΟΣΕ Σπύρο Πατέρα – κάθισε στο εδώλιο μαζί με τον προϊστάμενο του Τμήματος Επιθεώρησης Λάρισας του ΟΣΕ και τον διευθυντή της Διεύθυνσης Σιδηροδρομικών Συστημάτων– λέγοντάς του «είχες το θράσος και ήρθες;».

Στη δικαστική αίθουσα των 283 τετραγωνικών μέτρων στοιβάχτηκαν τελικά περίπου 200 δικηγόροι, περισσότεροι από 250 συγγενείς θυμάτων, επιζήσαντες του δυστυχήματος, μάρτυρες, αλλά και τουλάχιστον 40 δημοσιογράφοι. Η ατμόσφαιρα ήταν ασφυκτική και καθιστούσε αδύνατη τη διεξαγωγή της διαδικασίας, με την έδρα να επιμένει, έπειτα από σχετική εισαγγελική πρόταση της Αγγελικής Κουρινιώτη, στην πρόοδο της δίκης.

«Πείτε μου, σας παρακαλώ, έχετε ξαναδικάσει υπό αυτές τις συνθήκες; Με το που ήρθατε, εγώ περίμενα από εσάς να πείτε για την αίθουσα κι εσείς είπατε για τους δημοσιογράφους! Επρεπε να δει το πανελλήνιο την κατάντια μας», είπε η Μαρία Καρυστιανού απευθυνόμενη στην πρόεδρο της έδρας, ενώ διαμαρτυρήθηκε πλήθος συγγενών θυμάτων, αλλά και επιζήσαντες της τραγωδίας, που με δυσκολία στέκονταν όρθιοι στην αποπνικτική ατμόσφαιρα της αίθουσας.

Το αίτημα να βρεθεί άλλη αίθουσα ήταν επαναλαμβανόμενο, με την έδρα να διακόπτει τη διαδικασία τουλάχιστον πέντε φορές. Η ολομέλεια των δικηγορικών συλλόγων, μέσω τόσο του προέδρου της Ανδρέα Κουτσόλαμπρου όσο και του εκπροσώπου της Θεόδωρου Μαντά, ξεκαθάρισε ότι αν δεν διακοπεί η δίκη θα προχωρήσει σε πρόταση για αποχή μέχρι την εξεύρεση λύσης. Οι δικηγορικοί σύλλογοι της χώρας, εκπροσωπούμενοι από μέλη της ολομέλειάς τους, βρέθηκαν στη Λάρισα για να δηλώσουν στο πλευρό των συγγενών παράσταση για την υποστήριξη της κατηγορίας. «Βρεθήκαμε μπροστά σε μια δυσάρεστη έκπληξη, διαπιστώνοντας ότι η αίθουσα αυτή η οποία είχε διαφημιστεί με εμφατικό τρόπο ως αίθουσα υποδειγματική από το υπουργείο Δικαιοσύνης, ήταν μια αίθουσα που δεν τηρούσε τις υποτυπώδεις προϋποθέσεις για τους συγγενείς, τους επιζήσαντες αλλά και τους συνηγόρους προκειμένου να μπορούν με τρόπο τουλάχιστον ικανοποιητικό να ασκήσουν τα καθήκοντά τους», δήλωσε στην ο Θεόδωρος Μαντάς. Ο κ. Μαντάς έκανε λόγο για μια αίθουσα που προσβάλλει βάναυσα το κράτος δικαίου. «Ζητήσαμε τη διακοπή της δίκης προκειμένου σε αυτό το χρονικό διάστημα να αναλάβουμε πρωτοβουλίες και στην κατεύθυνση της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Δικαιοσύνης όσο και της φυσικής ηγεσίας, προκειμένου να εξασφαλιστεί αίθουσα που να πληροί τις προϋποθέσεις της ακώλυτης διεξαγωγής μιας τόσο σημαντικής δίκης».

Οπως εξηγούν νομικοί κύκλοι στην «Καθημερινή», στην περίπτωση που δεν βρεθεί λύση με τον χώρο διεξαγωγής της δίκης και οι δικηγόροι προχωρήσουν σε αποχή, αυτό μπορεί να συνεχιστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι την επίλυση του ζητήματος.

kosmoslarissa.gr (απο το ρεπορτάζ της Σοφίας Σπίγγου στην Καθημερινή)