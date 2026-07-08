Δίκη Tεμπών: «Ο σταθμάρχης είχε μηδενική προϋπηρεσία, εκτελούσε καθήκοντα μόνος για τρίτη μέρα», ανέφερε ο συνήγορος του Β. Σαμαρά

Με τους αυτοτελείς ισχυρισμούς των κατηγορουμένων συνεχίστηκε η 19η δικάσιμος της δίκης για τα Τέμπη, που διεξάγεται ενώπιον του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Λάρισας, στο συγκρότημα Γαιόπολις.

Πρώτος έλαβε τον λόγο ο συνήγορος υπεράσπισης του σταθμάρχη της μοιραίας νύχτας, Βασίλη Σαμαρά, ο οποίος αντέκρουσε την αποδιδόμενη κατηγορία περί ενδεχόμενου δόλου.

Ο Στέφανος Παντζαρτζίδης ξεκίνησε την αγόρευσή του λέγοντας πως «όταν έρθει η ώρα θα παραστεί ο κ. Σαμαράς να εκπροσωπήσει τον εαυτό του».

«Ήταν ουσιαστικά η τρίτη μέρα που εκτελούσε μόνος του καθήκοντα»

Ο συνήγορος τόνισε ότι «δεν μπορεί να μη στέκεται κάποιος γονυπετής σε αυτή τη διαδικασία. Τα συναισθήματα είναι βαθιά και ειλικρινή. Αυτό, όμως, δεν αποκλείει να υπάρχει μια δίκη στο πλαίσιο του κράτους δικαίου».

Αναφερόμενος στον σταθμάρχη, υποστήριξε ότι «ο κ. Σαμαράς επέστρεψε στον ΟΣΕ το 2022 με μηδενική προϋπηρεσία ως σταθμάρχης και ελάχιστη εμπειρία στις νυχτερινές βάρδιες. Ήταν ουσιαστικά η τρίτη ημέρα που εκτελούσε μόνος του καθήκοντα.

Μέχρι τότε δεν είχε μείνει ποτέ μόνος. Στις 28 Φεβρουαρίου τοποθετήθηκε ως μοναδικός σταθμάρχης σε έναν από τους σημαντικότερους σταθμούς, ενώ παλαιότεροι και αρχαιότεροι σταθμάρχες αποχώρησαν νωρίτερα, αφήνοντάς τον να διαχειριστεί μόνος του κρίσιμες ενέργειες. Η αποχώρησή τους ήταν αποτέλεσμα ανθρώπινων και οργανωτικών παραλείψεων της υπηρεσίας. Ενεργούσε σε καθεστώς έντονης οργανωτικής πίεσης».

Αίτημα προδικαστικής παραπομπής στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τον Νικολάου

Στη συνέχεια, ο συνήγορος υπεράσπισης του κατηγορούμενου Δημήτρη Νικολάου, Θέμης Σοφός, υπέβαλε αίτημα προδικαστικής παραπομπής στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Ο κ. Νικολάου διώκεται σε διπλή δικαστική κρίση για το ίδιο ιστορικό συμβάν», ανέφερε.

«Ωραία το μαγείρεψε η κυβέρνηση αλλά δεν μπορεί να το κρύψει», τόνισε σε άλλο σημείο της αγόρευσής του ο κ. Σοφός, κάνοντας λόγο για ευθύνες του πρώην υπουργού Κώστα Αχ. Καραμανλή που δεν μπορούν να διερευνηθούν λόγω των αποφάσεων της πλειοψηφίας στη Βουλή.

«Ο κ. Νικολάου αρνείται τις κατηγορίες ως αβάσιμες. Από την πληθώρα των επιστολών που έστελνε και αποδεδειγμένα στον κ. Καραμανλή, δεν μπορεί να αποδοθεί η κατηγορία της διατάραξης», υπογράμμισε ο κ. Σοφός και πρόσθεσε ότι «δεν μπορούμε να πούμε σε αυτήν την ιερή αίθουσα ότι δεν μας ενδιαφέρει η υλοποίηση της σύμβασης 717».

Εκτόξευσε πυρά κατά του κατηγορούμενου Κωνσταντίνου Παυλόπουλου, τονίζοντας πως αποχώρησε νωρίτερα από τη βάρδια του. «Αν είχε μείνει μέχρι τις 23:00 ως όφειλε θα είχε ρυθμίσει τον προαστιακό», επισήμανε.

«Δεν ήταν ο κ. Νικολάου που αξιολόγησε τον κ. Σαμαρά. Δεν είχε στις αρμοδιότητες την αξιολόγηση εμπειρίας και απειρίας. Ζήτησε 25 νέους σταθμάρχες και πήρε 14. Η κατηγορία σε βάρος του είναι αβάσιμη και αόριστη», τόνισε.

Σημειώνεται ότι παρόντες στη διαδικασία είναι τέσσερις κατηγορούμενοι, οι Χρήστος Διονέλης, Σπύρος Πατέρας, Παύλος Κουζής και Δημήτρης Νικολάου.

Η δίκη διεκόπη και θα συνεχιστεί την ερχόμενη Δευτέρα, 13 Ιουλίου.

Η πρόεδρος της έδρας γνωστοποίησε ότι στις 21 Ιουλίου θα ανακοινωθούν οι ημερομηνίες για Σεπτέμβριο και Οκτώβριο όπου σχεδιάζεται να είναι περίπου 10 συνεδριάσεις τον μήνα.

Παράλληλα, τόνισε πως την επόμενη Τρίτη, 14 Ιουλίου, δεν θα πραγματοποιηθεί η δικάσιμος επειδή η αναπληρωματική πρόεδρος θα έχει υπηρεσία.

in.gr