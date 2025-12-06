Δίνοντας χαρά σε ένα παιδί μέσα απο τη δράση του Make a Wish

Στην κατάμεστη αίθουσα της Λογοτεχνικής Γωνίας, με το κοινό να μην κρύβει τη συγκίνησή του, μια φιλανθρωπική δράση ανέδειξε το βράδυ της Παρασκευής τη δύναμη του Αθλητισμού και του εθελοντισμού, εκπληρώνοντας την ευχή ενός παιδιού που δίνει τη δική του μάχη.

Ήταν μια ευχαριστήρια εκδήλωση με στόχο την ανάδειξη των ανθρώπων που συνέβαλαν σε μια ακόμη πρωτοβουλία του Make a Wish. Μια συμβολική αλλά και ουσιαστική αναγνώριση της προσφοράς των εθελοντών, υπενθυμίζοντας πως οι μικρές πράξεις καλοσύνης μπορούν να κάνουν τον κόσμο καλύτερο.

«Εμένα η ευχή μου ήταν να πάω στην Ελβετία… Ήταν μια εμπειρία που με γέμισε χαρά και συγκίνηση και εύχομαι να πραγματοποιηθούν οι ευχές και άλλων παιδιών που παλεύουν με ασθένειες», ήταν τα λόγια μιας μικρής Λαρισαίας, που φόρτισαν την ατμόσφαιρα στην εκδήλωση με τίτλο «All Star: Οι άνθρωποι πίσω από την ευχή».

Η ευχή της μικρής Λαρισαίας έγινε πραγματικότητα μέσα και από την πρωτοβουλία του Τμήματος Αθλητισμού της Αντιδημαρχίας Παιδείας και Άθλησης του Δήμου Λαρισαίων, σε μια δράση συμμετοχής στο πρόγραμμα, με την Εύη Καντώνια, μέλος του ΔΣ του Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή) Ελλάδος, να εκφράζει τις ευχαριστίες της σε όλους όσοι συμμετείχαν στη δράση για την πραγματοποίηση της ευχής: «Μόνο ευγνωμοσύνη νοιώθουμε γι’ αυτή τη δράση… Ελπίζουμε να υπάρξουν και άλλες τέτοιες προσπάθειες», ήταν τα λόγια της.

Παρών και ο δήμαρχος Θανάσης Μαμάκος: «Απόψε, ζούμε μια πολύ συγκινητική στιγμή. Μια ακόμα πρωτοβουλία και συνεργασία του Make a Wish Ελλάδος έδωσε χαρά σ’ ένα ακόμα παιδί και η λάμψη το πρόσωπό της είναι η μόνη μας ανταμοιβή. Φέτος, ενισχύουμε το έργο του Make a Wish μέσα από τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις με τη μεγάλη χριστουγεννιάτικη παρέμβαση στις 30 Δεκεμβρίου μ’ ένα μικρό συμβολικό αντίτιμο για να δώσουμε φτερά σε μια ακόμα ευχή να βγει αληθινή.

Εύχομαι από καρδιάς δύναμη σε όλα τα παιδιά που δίνουν τη μεγάλη μάχη και τις οικογένειές τους να ζήσουν πολλά Χριστούγεννα, φωτεινά, γεμάτα φως και χαρά», ήταν τα λόγια του.

foto tinealarissa.gr