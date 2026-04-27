ΔΕΗ Tour of Hellas 2026: Στη Λάρισα ο τερματισμός του 3ου ετάπ με μουσική εκδήλωση στην πλατεία

Από τις 5 έως τις 10 Μαΐου, η Ελλάδα μπαίνει στο επίκεντρο της διεθνούς αγωνιστικής ποδηλασίας δρόμου, φιλοξενώντας μία διοργάνωση που ενώνει τον αθλητισμό υψηλού επιπέδου με τη μουσική, τις ανοιχτές δράσεις για το κοινό και τη ζωντανή ενέργεια των πόλεων που υποδέχονται τον αγώνα.

Με 120 pro riders, 20 ομάδες και διαδρομές που αναδεικνύουν τη φυσική ομορφιά, την ιστορία και τη δυναμική της χώρας, ο ΔΕΗ Tour of Hellas 2026 ταξιδεύει από τα Ιωάννινα, την Θεσσαλία έως την Αθήνα, μεταφέροντας την εικόνα της Ελλάδας σε όλο τον κόσμο.

Η φετινή διοργάνωση ενισχύει ακόμη περισσότερο τη διεθνή της απήχηση, με παρουσία σε 25 διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα, live καλύψεις, και στις 5 ηπείρους, ενώ στην Ελλάδα η δράση θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ2 Σπορ και το ERTFLIX.

Κεντρικό σύνθημα της φετινής εμπειρίας είναι το: Follow the Tour – Ride the Beat

Ένα κάλεσμα στο κοινό να ακολουθήσει τον αγώνα, να δει από κοντά τους κορυφαίους αθλητές, να ζήσει τους τερματισμούς και να συμμετάσχει στις δωρεάν καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, τις ΔΕΗ Fan Zones, τις παράλληλες δράσεις και τις εκπλήξεις που θα συνοδεύουν τη διοργάνωση σε κάθε μεγάλο σταθμό της.

Υπενθυμίζεται ότι στις 7 Μαΐου στο πλαίσιο του 2ου Ετάπ με διαδρομή Καρπενήσι – Λάρισα, αλλά και στις 8 Μαΐου στο 3ο Ετάπ: Βόλος – Λαμία, η Θεσσαλία θα βρεθεί στο επίκεντρο των εκδηλώσεων.

Το δεύτερο ετάπ φέρνει τον αγώνα από το Καρπενήσι στη Λάρισα, με σημαντικά περάσματα, σπριντ και έντονο αγωνιστικό ενδιαφέρον. Στην Πλατεία Δημάρχου Σάπκα, η Λάρισα ζει τον τερματισμό και στη συνέχεια μπαίνει στην εμπειρία του Ride the Beat με την Evangelia, σε μια μεγάλη ανοιχτή μουσική συνάντηση για το κοινό της Θεσσαλίας.

Αναλυτικά η διαδρομή: 2ο ετάπ: 21. Καρπενήσι, 22. Φουρνά, 23. Λουτροπηγή, 24. Λουτρά Σμοκόβου, 25. Κέδρος, 26. Καλλιφώνι, 27. Ζαΐμι, 28. Αγιοπηγή, 29. Καρδίτσα, 30. Σταυρός, 31. Πρόδρομος, 32. Αγ. Θεόδωρος, 33. Ιτέα, 34. Βούναινα, 35. Κυρά Βρύση, 36. Μαυροβούνι, 37. Ελεύθερες, 38. Λάρισα.

Το τρίτο ετάπ, από τον Βόλο στη Λαμία, αποτελεί μία από τις πιο απαιτητικές και εντυπωσιακές αγωνιστικές ημέρες του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026, με τη μάχη του Πηλίου να δίνει ξεχωριστό χαρακτήρα στη διαδρομή.

Αναλυτικά η διαδρομή: 3ο ετάπ: 39. Βόλος, 40. Αγριά, 41. Κάτω Λεχώνια, 42. Άνω Λεχώνια, 43. Στροφίλος, 44. Άγιος Βλάσιος, 45. Άγιος Γεώργιος Νηλείας, 46. Πινακάτες, 47. Βυζίτσα, 48. Μηλιές, 49. Λαμπινού, 50. Τσαγκαράδα, 51. Μούρεσι, 52. Κισσός, 53. Χάνια, 54. Πορταριά, 55. Άνω Βόλος, 56. Νέες Παγασές, 57. Νέα Αγχίαλος, 58. Μικροθήβες, 59. Αϊδίνι, 60. Κρόκιο, 61. Αλμυρός, 62. Ευξεινούπολη, 63. Νεοχώρι, 64. Νεράιδα, 65. Ανάβρα, 66. Φιλιαδώνα, 67. Μελιταία, 68. Μακριλίβαδο, 69. Νέος Παλαμάς, 70. Λαμία.

Την Τετάρτη 29 Απριλίου στις 12μ στο Μύλο του Παππά στη Λάρισα θα δοθεί συνέντευξη τύπου από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα, τους δημάρχους και την Οργανωτική Επιτροπή του ΔΕΗ Tour of Hellas – Cycling Greece.

Όλες οι καλλιτεχνικές εκδηλώσεις και οι δράσεις στις ΔΕΗ Fan Zones είναι ανοιχτές στο κοινό, με ελεύθερη πρόσβαση.

Παράλληλα, στους μεγάλους σταθμούς της διοργάνωσης θα πραγματοποιούνται δράσεις για μικρούς και μεγάλους, Mini Side Events, δώρα και κληρώσεις για όσους συμμετέχουν στις παράλληλες ενέργειες του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026.

kosmoslarissa.gr