Δεν είναι ικανοποιημένοι οι αγρότες- Οι αποφάσεις θα ληφθούν στα μπλόκα

Ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 5 το απόγευμα η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με εκπροσώπους των αγροτών στο Μαξίμου.

Η συνάντηση διήρκεσε περίπου 4 ώρες, ενώ ακολούθησαν δηλώσεις του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα.

Ο υπουργός έκανε λόγο για μία «καλή και παραγωγική συζήτηση», κατά τη διάρκεια της οποίας αναλύθηκαν πάρα πολλά θέματα.

Από την πλευρά τους, οι αγρότες ανέφεραν ότι δεν έμειναν πλήρως ικανοποιημένοι από αυτή τη συνάντηση και θα επιστρέψουν στα μπλόκα τους όπου θα έχουν γενικές συνελεύσεις προκειμένου να αποφασίσουν αν θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους ή θα πάνε σε άλλες μορφές κινητοποίησης εκτός μπλόκων.

Οπως χαρακτηριστικά σημείωσε ο Ρίζος Μαρούδας, «όλα τα δεδομένα είναι ανοικτά».

Καθόλου ικανοποιημένοι δήλωσαν και οι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι ανέφεραν ότι «συνάντησαν μπροστά τους έναν τοίχο».

Αναλυτικά οι δηλώσεις Τσιάρα:

«Σε αυτό το πλαίσιο, συμφωνήσαμε να δούμε και κάποια επιπλέον ζητήματα που αφορούν το κόστος παραγωγής γενικότερα, κάποια θέματα τα οποία ετέθησαν σχετικά με την τιμή του αγροτικού ηλεκτρικού ρεύματος ή τον τρόπο με τον οποίο ουσιαστικά θα αφαιρείται ο Ειδικός Φόρος κατανάλωσης στην αντλία, όπως έχει εξαγγελθεί μέχρι σήμερα.

Και βεβαίως ζητήματα τα οποία έχουν απασχολήσει τον αγροτικό κόσμο, το θέμα των ΑΤΑΚ και ΚΑΕΚ, της ενίσχυσης συγκεκριμένων καλλιεργειών, θέματα που οποία απασχολούν τόσο την κτηνοτροφία όσο και την αλιεία ή ακόμα και τη μελισσοκομία.

Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο συμφωνήθηκε να υπάρχει συμμετοχή και των εκπροσώπων των μπλόκων –με τους οποίους έγινε η συνάντηση με τον πρωθυπουργό- στις επιμέρους επιτροπές, οι οποίες δημιουργούνται προκειμένου να δώσουν λύσεις και απαντήσεις στα συγκεκριμένα ζητήματα» δήλωσε ο κ. Τσιάρας.

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός, κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση, δήλωσε ότι πρέπει να μπει «ένα τέλος σε μία περίοδο μεγάλης έντασης, που δεν νομίζω τελικά ότι εξυπηρέτησε ούτε τα δικά σας δίκαια -και είναι αρκετά- ούτε την κοινωνία».

kathimerini.gr