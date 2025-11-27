Δεν πάει στην εξεταστική ο Λαρισαίος Καλφούντζος – επικαλείται το δικαίωμα της σιωπής

Θεσσαλικό χρώμα τις προσεχείς ημέρες στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς την κλήση του Τρικαλινού συντρόφου της παραγωγού Καλλιόπης Σεμερτζίδου, Χρ. Μαγειρία, επίσης παραγωγού, αποφάσισε η επιτροπή.

Σε σειρά ερωτήσεων βουλευτών για τις δραστηριότητες του κ. Μαγειρία, τα περιουσιακά του στοιχεία, και τις αναφορές σε αυτόν στο πόρισμα της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και στην έρευνα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, προς την κυρία Σεμερτζίδου, κατά τη χθεσινή κατάθεσή της, είχε παραθέσει ορισμένα στοιχεία, αλλά για περισσότερα –είπε- η εξεταστική επιτροπή θα μπορούσε να καλέσει τον σύντροφό της.

Κατά το κλείσιμο της συνεδρίασης, ο πρόεδρος της επιτροπής Α. Νικολόπουλος ενημέρωσε τους βουλευτές ότι ο κληθείς για επόμενη συνεδρίαση, μάρτυρας Λαρισαίος Ηλίας Καλφούντζος, επικαλείται το «δικαίωμα σιωπής». Όπως είπε ο κ. Νικολακόπουλος, ο ιδιοκτήτης ΚΥΔ έχει στείλει έγγραφο με το οποίο ενημερώνει για ποινικές διώξεις και καταδίκες, τουλάχιστον σε πρώτο βαθμό, σε βάρος του.

Επίσης, ότι επικαλείται τα δικαιώματα που προβλέπονται από τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, βάσει των οποίων «ο ύποπτος ή ο κατηγορούμενος έχουν δικαίωμα σιωπής και μη αυτοενοχοποίησης».

