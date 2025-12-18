Δημήτρης Κουρέτας: Δεν αλλάζουν Γαλλιού, Παπαδημητρίου, Ντιντή και Τέλιος

Δεν θα αλλάξουν οι χωρικοί αντιπεριφερειάρχες στους τέσσερις θεσσαλικούς νομούς. Αυτό δήλωσε σήμερα ο περιφερειάρχης Δημήτρης Κουρέτας (Λέσχη 97,6) κληθείς να σχολιάσει δηλώσεις του περιφερειακού συμβούλου των Τρικάλων Θανάση Τσιάρα ο οποίος ανέφερε ότι δεν θα δεχόταν τη θέση του αναπληρωτή περιφερειάρχη διότι την θεωρεί τιμητική αποστρατεία.

Συγκριμένα ο κ. Κουρέτας είπε: «Δεν ασχολούμαι με δηλώσεις, ανακοινώνω πράγματα που έχουν να κάνουν με την παράταξη και την Περιφέρεια. Έχουμε αυτή τη στιγμή μπροστά μας σημαντικά έργα, στα οποία έχουν δουλέψει πρωτίστως ο κ. Τσιάρας και η κα. Ντιντή, όπως πχ το φράγμα Ληθαιου.

Στα Τρίκαλα η χωρική αντιπεριφερειάρχης δεν θα αλλάξει, θα παραμείνει η κα. Ντιντή. Ο κ. Τσιάρας είναι εντεταλμένος σύμβουλος τεχνικών έργων σε όλη τη Θεσσαλία, και θα παραμείνει σε αυτό με αυξημένες αρμοδιότητες. Είχε γίνει μια συζήτηση μαζί του ότι θα αναλάβει άλλο ρόλο, αλλά όμως άλλαξα γνώμη. Πέρασαν 2 χρόνια, εκτίμησα ότι κάποια πράγματα πρέπει να γίνουν με τον χ-ψ τρόπο, έχω αλλάξει γνώμη και θα τον χρησιμοποιήσω εκεί λοιπόν.

Αυτά που ειπωθήκαν από τον κ. Τσιάρα ήταν εκτός γραμμής και κακώς τα είπε. Η γραμμή είναι αυτή που χαράσσω εγώ, δεν πρέπει να δημοσιοποιούνται αυτά που εμείς συζητάμε.

Στην κα. Ντιντή εκτίμησα τη δουλειά της και γι αυτό ανανεώνω τη θητεία της, εκτιμώ ότι κάνει σωστά τα καθήκοντα της.

Ούτε στους άλλους νομούς θα γίνουν αλλαγές χωρικών αντιπεριφερειαρχών, στους θεματικούς μόνο θα γίνουν κάποιες αλλαγές, όπως θα ανακοινωθεί την επόμενη εβδομάδα και ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης, που δεν θα είναι ο κ. Τσιάρας.».



Tάσος Πλέντζας, kosmoslarissa.gr