Δημοπρατείται η Β΄ φάση του ανοιχτού κέντρου εμπορίου αντι 1,3 εκ. ευρώ στην αγορά της Λάρισας

Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει η Β’ φάση του έργου για το ανοιχτό κέντρο εμπορίου (OPEN MALL) της Λάρισας, καθώς προκηρύχθηκε από τον Δήμο Λαρισαίων ο σχετικός διαγωνισμός με προϋπολογισμό που αγγίζει τα 1,33 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για μια σημαντική αστική παρέμβαση στο ιστορικό και εμπορικό κέντρο της πόλης, με στόχο την αναβάθμιση της εικόνας της αγοράς και τη δημιουργία ενός πιο σύγχρονου και φιλικού περιβάλλοντος για κατοίκους, επισκέπτες και επαγγελματίες.

Το έργο αφορά κυρίως τις οδούς Βενιζέλου και Ανδρούτσου, καθώς και τον παράδρομό τους, ενώ οι παρεμβάσεις επεκτείνονται και στις οδούς Λαπιθών, Φιλελλήνων και Πανός. Σύμφωνα με την προκήρυξη, βασική επιδίωξη είναι η ενίσχυση του εμπορικού χαρακτήρα της περιοχής και η διαμόρφωση ενός ενιαίου «αστικού περιπάτου» στο κέντρο της Λάρισας.

Η μελέτη προβλέπει τη μορφολογική ενοποίηση των συγκεκριμένων δρόμων με το υπόλοιπο δίκτυο πεζοδρόμων της πόλης μέσω νέων πλακοστρώσεων ειδικού σχεδιασμού, οι οποίες – όπως αναφέρεται – παραπέμπουν στην ποικιλομορφία των χρήσεων και της εμπορικής δραστηριότητας της περιοχής. Παράλληλα, προβλέπεται η εγκατάσταση δύο φωτεινών info kiosk σε κομβικά σημεία, που θα λειτουργούν ως σημεία πληροφόρησης και σήμανσης του OPEN MALL, καθώς και η δημιουργία τριών υδάτινων στοιχείων που θα ενισχύσουν την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του δημόσιου χώρου.

Οι εργασίες του έργου περιλαμβάνουν οικοδομικές και τεχνικές παρεμβάσεις, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις αλλά και έργα πρασίνου, ενώ η συνολική διάρκεια υλοποίησης ορίζεται σε δώδεκα μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Τι είναι όμως τα OPEN MALL; Πρόκειται ουσιαστικά για «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου», δηλαδή οργανωμένες παρεμβάσεις σε εμπορικές περιοχές πόλεων που επιχειρούν να λειτουργήσουν με τη λογική ενός σύγχρονου εμπορικού κέντρου, αλλά σε ανοιχτό δημόσιο χώρο. Μέσα από αναπλάσεις δρόμων, βελτίωση φωτισμού, ψηφιακές εφαρμογές, ενιαία αισθητική, αστικό εξοπλισμό και δράσεις προβολής, επιδιώκεται η τόνωση της τοπικής αγοράς και η αναβάθμιση της εμπειρίας των καταναλωτών.

Τα τελευταία χρόνια αντίστοιχα έργα υλοποιούνται σε πολλές ελληνικές πόλεις, με χρηματοδότηση κυρίως από ευρωπαϊκά προγράμματα, ως απάντηση στις πιέσεις που δέχεται το παραδοσιακό λιανεμπόριο από τα μεγάλα εμπορικά κέντρα και το ηλεκτρονικό εμπόριο. Στη Λάρισα, το OPEN MALL φιλοδοξεί να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τον ρόλο του ιστορικού κέντρου ως βασικού εμπορικού και κοινωνικού πυρήνα της πόλης.

Κώστας Τόλης, kosmoslarissa.gr