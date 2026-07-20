Δημόσια έκκληση Λαρισαίου μουσικού μετά τον τραυματισμό του γιου του στον Πλαταμώνα – Ζητά μαρτυρίες για τον εντοπισμό του δράστη

Έκκληση προς όσους βρέθηκαν τα ξημερώματα της Κυριακής στον Πλαταμώνα και ενδεχομένως γνωρίζουν στοιχεία για αιματηρό περιστατικό με θύμα τον γιο του απευθύνει ο Λαρισαίος μουσικός Δημήτρης Φωτίου, μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει, ο γιος του δέχθηκε επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο, ενώ επέστρεφε μαζί με την παρέα του από διασκέδαση. Όπως υποστηρίζει, το περιστατικό σημειώθηκε στον κεντρικό δρόμο του Πλαταμώνα, στο ύψος του καφέ Franklin, με αποτέλεσμα ο νεαρός να τραυματιστεί από τρία χτυπήματα στον μηρό. Όπως επισημαίνει ο ίδιος, ένα από τα τραύματα βρέθηκε σε πολύ μικρή απόσταση από την κεντρική αρτηρία, γεγονός που, σύμφωνα με τον ίδιο, θα μπορούσε να είχε οδηγήσει σε πολύ πιο σοβαρές συνέπειες.

Ο Δημήτρης Φωτίου αναφέρει ακόμη ότι, σύμφωνα με μαρτυρίες που έχει στη διάθεσή του, ο γιος του και οι φίλοι του δεν είχαν καμία εμπλοκή στο επεισόδιο, αλλά βρέθηκαν τυχαία στο σημείο όπου, όπως υποστηρίζει, ομάδες ανηλίκων είχαν συγκρουστεί, ορισμένοι εκ των οποίων έφεραν ξύλα, αλυσίδες και μαχαίρια.

Όπως σημειώνει, ο φερόμενος ως δράστης δεν έχει μέχρι στιγμής ταυτοποιηθεί, ενώ, όπως αναφέρει, η Ελληνική Αστυνομία διεξάγει έρευνα για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Μέσα από την ανάρτησή του, ο Λαρισαίος μουσικός καλεί όποιον ήταν αυτόπτης μάρτυρας ή γνωρίζει οποιοδήποτε στοιχείο για το περιστατικό να απευθυνθεί στις αστυνομικές αρχές ή να επικοινωνήσει μαζί του, ώστε να συμβάλει στην ταυτοποίηση του υπεύθυνου.

Παράλληλα, εκφράζει την ανακούφισή του για το γεγονός ότι ο γιος του έχει διαφύγει τον κίνδυνο, ενώ στέλνει μήνυμα κατά της βίας μεταξύ ανηλίκων, τονίζοντας ότι τέτοια περιστατικά δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται με αδιαφορία και ότι η αντιμετώπισή τους αποτελεί ευθύνη ολόκληρης της κοινωνίας.

Η υπόθεση ερευνάται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, οι οποίες συλλέγουν στοιχεία και μαρτυρίες προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού και να ταυτοποιηθεί ο δράστης.

Γιώργος Δεληχάς, kosmoslarissa.gr