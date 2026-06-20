Δημόσιες αντιπαραθέσεις στην Ιεραρχία για τις αυξήσεις – το θέμα των μισθών προκαλεί αναταράξεις στην εκκλησία

Συνεχίζονται οι αντιδράσεις και οι διαφορετικές προσεγγίσεις στο εσωτερικό της Εκκλησίας για τη νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει αυξήσεις στις αποδοχές των μητροπολιτών, με την Ιερά Σύνοδο να επιχειρεί πλέον να βάλει τέλος στην εικόνα εσωτερικής διαφωνίας που έχει δημιουργηθεί.

Με γραπτή δήλωσή του, ο εκπρόσωπος Τύπου της Ιεράς Συνόδου, μητροπολίτης Πολυανής και Κιλκισίου Βαρθολομαίος, υπερασπίστηκε τη ρύθμιση, υποστηρίζοντας ότι η μισθοδοσία του ανώτερου κλήρου συνδέεται ιστορικά με την εκκλησιαστική περιουσία που παραχωρήθηκε στο ελληνικό κράτος χωρίς πλήρη αποζημίωση. Όπως ανέφερε, η επίμαχη διάταξη δεν εισάγει νέο προνόμιο, αλλά επαναφέρει τους αρχιερείς στο γενικό μισθολογικό πλαίσιο της δημόσιας διοίκησης.

Στη Θεσσαλία, ο μόνος μητροπολίτης που έχει τοποθετηθεί δημόσια μέχρι σήμερα είναι ο μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου Ιερώνυμος, ο οποίος με πρόσφατη αρθρογραφία του τάχθηκε ξεκάθαρα υπέρ των αυξήσεων. Ο κ. Ιερώνυμος υποστήριξε ότι οι συγκεκριμένες αποδοχές αποτελούν ουσιαστικά ανταπόδοση για την εκκλησιαστική περιουσία που έχει περιέλθει στο Δημόσιο, υιοθετώντας επιχειρήματα που κινούνται στην ίδια κατεύθυνση με εκείνα της Ιεράς Συνόδου.

Στον αντίποδα, ο μητροπολίτης Νέας Σμύρνης Συμεών ζήτησε την απόσυρση της διάταξης, υποστηρίζοντας ότι η αύξηση των αποδοχών δεν αποτέλεσε ποτέ επίσημο αίτημα της Ιεραρχίας και εκφράζοντας φόβους ότι η υπόθεση πλήττει το κύρος της Εκκλησίας.

Η δημόσια αντιπαράθεση έχει προκαλέσει προβληματισμό στους κόλπους της Ιεραρχίας, με αρκετούς μητροπολίτες να εκτιμούν ότι τέτοια ζητήματα θα έπρεπε να συζητούνται εντός των συνοδικών οργάνων και όχι μέσω δημόσιων παρεμβάσεων.

kosmoslarissa.gr