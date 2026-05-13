Διήμερη περιοδεία του Στέφανου Κασσελάκη στη Λάρισα – Επισκέφτηκε τα γραφεία της ΔΥΠΑ

Στη Λάρισα βρίσκεται από σήμερα, Τετάρτη, ο πρόεδρος του κόμματος Στέφανος Κασσελάκης, συνεχίζοντας την πανελλαδική περιοδεία των «Δημοκρατών – Προοδευτικό Κέντρο» με τίτλο «Ακούμε την Ελλάδα», η οποία επικεντρώνεται στην επαφή με φορείς, εργαζόμενους και πολίτες της περιφέρειας.

Η διήμερη παρουσία του στη θεσσαλική πρωτεύουσα ξεκίνησε νωρίς το πρωί με επίσκεψη στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) Λάρισας, όπου είχε συνάντηση με τη διευθύντρια της υπηρεσίας Φρόσω Χατζηκωνσταντίνου. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν ζητήματα που αφορούν την απασχόληση στην περιοχή, με ιδιαίτερη αναφορά στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι νέοι και οι γυναίκες στην αγορά εργασίας.

Ο κ. Κασσελάκης συνομίλησε επίσης με εργαζόμενους της υπηρεσίας αλλά και με γυναίκες ανέργους έξω από το κτίριο της ΔΥΠΑ, ακούγοντας προβληματισμούς και εμπειρίες σχετικά με την ανεργία, τις εργασιακές συνθήκες και την επαγγελματική προοπτική στη Θεσσαλία.

Η περιοδεία του στη Λάρισα εντάσσεται στη γενικότερη πρωτοβουλία του κόμματος να πραγματοποιήσει ανοιχτές επαφές σε όλη τη χώρα, δίνοντας —όπως αναφέρουν στελέχη του— έμφαση στη φωνή της κοινωνίας και των ανθρώπων της παραγωγής.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στη Λάρισα, ο Στέφανος Κασσελάκης αναμένεται να πραγματοποιήσει διαδοχικές συναντήσεις με πανεπιστημιακούς, φοιτητές — σε μια ημέρα που διεξάγονται και οι φοιτητικές εκλογές — μηχανικούς, κτηνοτρόφους, παραγωγούς λαϊκών αγορών και πολίτες της πόλης.

Στο επίκεντρο των επαφών βρίσκονται ζητήματα που απασχολούν έντονα τη Θεσσαλία, όπως η εργασιακή ανασφάλεια, η δημόσια παιδεία, οι υποδομές, η αντιπλημμυρική προστασία μετά τις καταστροφές των τελευταίων ετών, αλλά και τα προβλήματα επιβίωσης του πρωτογενούς τομέα λόγω του αυξημένου κόστους παραγωγής και των διαδοχικών κρίσεων.

Η επίσκεψη του προέδρου των «Δημοκρατών – Προοδευτικό Κέντρο» θα συνεχιστεί και αύριο Πέμπτη με νέο κύκλο επαφών και συναντήσεων στη Λάρισα και την ευρύτερη περιοχή.

kosmoslarissa.gr (foto thessaliatv.gr)