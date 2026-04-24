Διήμερη συνέλευση των Επιμελητηρίων της χώρας στην Καρδίτσα με ισχυρές παρουσίες

Σημαντική συνάντηση του επιχειρηματικού και πολιτικού κόσμου θα αποτελέσει η Γενική Συνέλευση της Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, που θα πραγματοποιηθεί στην Καρδίτσα από σήμερα το απόγευμα (Παρασκευή 24) και το Σάββατο 25 Απριλίου 2026.

Οι εργασίες θα φιλοξενηθούν στο Thessalikon Grand Hotel, συγκεντρώνοντας εκπροσώπους επιμελητηρίων, επιχειρηματίες και θεσμικούς φορείς από όλη τη χώρα, σε μια περίοδο αυξημένων προκλήσεων για την ελληνική οικονομία.

Την έναρξη των διαδικασιών θα σηματοδοτήσουν οι παρεμβάσεις του προέδρου της ΚΕΕΕ Ιωάννης Βουτσινάς και του προέδρου του Επιμελητηρίου Καρδίτσας Κωνσταντίνος Ζυγογιάννης, οι οποίοι απευθύνουν και την πρόσκληση προς τα μέλη.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η συμμετοχή κυβερνητικών στελεχών και πολιτικών προσώπων, καθώς – μεταξύ άλλων – θα τοποθετηθούν ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης, η Άννα Ευθυμίου υφυπουργός Εργασίας, και ο γενικός γραμματέας Βιομηχανίας Ελευθέριος Κρητικός. Παρών θα είναι επίσης ο βουλευτής Μανώλης Χριστοδουλάκης, ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, όπως και ο πρόεδρος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας Γιώργος Μπούκης.

Ξεχωριστή στιγμή της διοργάνωσης θα αποτελέσει η τιμητική παρουσία και ομιλία του επιχειρηματία Τάκη Σαράντη, συνιδρυτή των Ελληνικών Γαλακτοκομείων, ο οποίος θα βραβευθεί για την προσφορά του.

Η φετινή συνέλευση αποκτά και επετειακό χαρακτήρα, καθώς συμπίπτει με τη συμπλήρωση 60 χρόνων από την ίδρυση του Επιμελητήριο Καρδίτσας (1966–2026), γεγονός που αναμένεται να δώσει ιδιαίτερο τόνο στις εργασίες, με αναφορές τόσο στην πορεία του θεσμού όσο και στις προοπτικές ανάπτυξης της τοπικής και εθνικής οικονομίας.

Η Γενική Συνέλευση της ΚΕΕΕ φιλοδοξεί να αποτελέσει βήμα ουσιαστικού διαλόγου για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, την περιφερειακή ανάπτυξη και τη διαμόρφωση κοινών στρατηγικών για την επόμενη ημέρα.

Γιώργος Δεληχάς thessaliaeconomy.gr