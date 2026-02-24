Διαγωνισμός του Δήμου Λαρισαίων για έργα 654.000 στο Αθλητικό Κέντρο “Γιώργος Μητσιμπόνας”

Διεθνή διαγωνισμό ύψους 654.000 ευρώ (με ΦΠΑ) προκηρύσσει ο Δήμος Λαρισαίων για έργα ανακαίνισης του Αθλητικού Κέντρου “Γιώργος Μητσιμπόνας” του Δήμου.

Αντικείμενο της σύμβασης με τον ανάδοχο που θα προκύψει, είναι η αποξήλωση του υφιστάμενου χλοοτάπητα, η προμήθεια και εγκατάσταση νέου συνθετικού χλοοτάπητα, νέων εστιών ποδοσφαίρου, στεγάστρων αναπληρωματικών αθλητών και παρατηρητών.

Θα τοποθετηθούν επίσης προβολείς γηπέδου τεχνολογίας led, προστατευτικά στρώματα ασφαλείας σε υπάρχουσες κολώνες φωτισμού, καθώς και αντικατάσταση της υφιστάμενης περίφραξης στο γήπεδο ποδοσφαίρου.

Ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται στις 3 Απριλίου 2026 ενώ το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στις 9 του ίδιου μήνα.

Το αθλητικό κέντρο που βρίσκεται στη συνοικία Ιπποκράτη, (τέρμα Κοζάνης) διαθέτει:

3 γήπεδα ποδοσφαίρου με χλοοτάπητα και φωτισμό

5 γήπεδα Τένις χωμάτινα με φωτισμό

4 γήπεδα ποδοσφαίρου 5Χ5 με χλοοτάπητα και με φωτισμό

εγκαταστάσεις ρίψεων (στίβου)

Χώρος εκμάθησης τοξοβολίας

Ιππικές εγκαταστάσεις (στάβλοι – μανέζ)

3 συγκροτήματα αποδυτηρίων

κυλικείο

παιδική χαρά

Ακαδημία Ποδοσφαίρου

Σχολές Εκμάθησης Τένις

Σχολή Εκμάθησης Ιππασίας

