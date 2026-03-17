Διακόπηκε η συνεργασία της Περιφέρειας Θεσσαλίας με την σκηνοθέτρια Κυριακή Σπανού

Έληξε η συνεργασία της σκηνοθέτριας Κυριακής Σπανού με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, ως επιστημονικής συνεργάτιδας του Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Σωτήρη Σουλούκου στον τομέα του Πολιτισμού.

Η καταγγελία της σύμβασης έγινε με απόφαση του Περιφερειάρχη Δημήτρη Κουρέτα και σε αυτή αναφέρεται ως αιτία «η μεταβολή των τομέων αρμοδιοτήτων, η άσκηση των οποίων είχε ανατεθεί στον κ. Σουλούκο».

Ως γνωστόν, το χαρτοφυλάκιο του Πολιτισμού έχει αφαιρεθεί από τον Σωτήρη Σουλούκο, ο οποίος παραμένει στον Αθλητισμό, και ανατέθηκε στον Θεματικό Αντιπεριφερειάρχη Βασίλειο Σίμο.

Η Κυριακή Σπανού υπήρξε Καλλιτεχνική Διευθύντρια του Θεσσαλικού Θεάτρου επί δημάρχου Καλογιάννη. Είναι σκηνοθέτις, συγγραφέας, μεταφράστρια, και θεατρολόγος. Αποφοίτησε από τη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών (EΚΠΑ) και τη Δραματική Σχολή Βεάκη.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr