Διαμαρτυρία αγροτών στο γραφείο του Τσιάρα – Ανοιχτός στον διάλογο ο υπουργός

Έξω από το πολιτικό γραφείο του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης στην Καρδίτσα, βρέθηκε νωρίτερα σήμερα πλήθος διαμαρτυρόμενων αγροτών και κτηνοτρόφων, καθώς μετά και την έκκληση του Κώστα Τσιάρα μέσω ΣΚΑΪ, οι κλούβες της ΕΛΑΣ αποχώρησαν, ανοίγοντας τον δρόμο ώστε να πραγματοποιηθεί η διαμαρτυρία.

Οι αγρότες και κτηνοτρόφοι άδειασαν ζωοτροφές και σανό στον δρόμο έξω από το γραφείο του υπουργού, ενώ επέδωσαν σε συνεργάτη του ψήφισμα με τα αιτήματά τους.

Τσιάρας: Ελάτε να συζητήσουμε

«Ο διάλογος μπορεί να γίνει άμεσα. Ακόμη και σήμερα, ακόμη και αύριο. Εγώ είμαι διαθέσιμος για αυτό τον διάλογο», τόνισε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας, σε συνέντευξή του στην ERTNEWS και στην εκπομπή «Newsroom» με τον Γιώργο Σιαδήμα. Ο Υπουργός κάλεσε τους εκπροσώπους των μπλόκων να προσέλθουν σε οργανωμένη συζήτηση με συγκεκριμένη ατζέντα, επισημαίνοντας ότι μέχρι στιγμής δεν έχει αναδειχθεί ενιαίο συντονιστικό όργανο, απαραίτητο για ουσιαστική διαπραγμάτευση.

Ο κ. Τσιάρας άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο επαναπροσδιορισμού των ποσοτήτων αγροτικού πετρελαίου ανά καλλιέργεια, ενώ για το πρόγραμμα «Γαία» –που εξασφαλίζει χαμηλή τιμή ρεύματος στα 9,2 λεπτά/kWh– ανέφερε ότι αναζητείται τρόπος επέκτασης.

Ο Υπουργός αναφέρθηκε στο γενικότερο κλίμα ανασφάλειας στον αγροτικό κόσμο, λόγω της κλιματικής κρίσης και των χαμηλών τιμών προϊόντων, φαινόμενο που φέτος παρατηρείται και σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Για τις καθυστερήσεις πληρωμών, σημείωσε ότι σχετίζονται με τη διαδικασία εξυγίανσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, υπογραμμίζοντας πως πλέον «μπαίνουμε σε περίοδο κανονικότητας».

Αναφερόμενος στις πληρωμές υπενθύμισε ότι ήδη έχουν καταβληθεί η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης και τέσσερα ακόμη προγράμματα, ενώ εντός της εβδομάδας ξεκινούν νέες πληρωμές με πρώτο το Μέτρο 23. Ο κ. Τσιάρας επανέλαβε ότι μέχρι το τέλος του έτους οι πληρωμές θα ξεπεράσουν το 1 δισ. ευρώ. Είπε ότι η μεταρρύθμιση στον ΟΠΕΚΕΠΕ θα ολοκληρωθεί και διαβεβαίωσε τους πραγματικούς αγρότες «δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα», ενώ τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά «θα επιστρέψουν στους έντιμους παραγωγούς».

Για το κόστος παραγωγής, τόνισε ότι για πρώτη φορά έχει θεσμοθετηθεί επιστροφή του 100% του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο, με επιπλέον 50% ενίσχυση ανά δικαιούχο, σύμφωνα με τη δέσμευση του Πρωθυπουργού. Παράλληλα, εξετάζεται η παράταση της χαμηλής τιμής στο αγροτικό ρεύμα για τα επόμενα χρόνια.

Ολοκληρώνοντας, ο Υπουργός κάλεσε τους αγρότες να προσέλθουν στο τραπέζι του διαλόγου, αλλά «προϋπόθεση είναι να υπάρχει κάποια ομάδα εκπροσώπων των αγροτών και μια συγκεκριμένη ατζέντα αιτημάτων», ώστε να μπορούν να τοποθετηθούν ουσιαστικά και οι δύο πλευρές.

Ε.Π. kosmoslarissa.gr