Λάρισα: Διαρρήκτες “χτύπησαν” χρηματοκιβώτιο με 50.000 ευρώ

Θύμα διάρρηξης έπεσε προχθές το βράδυ Λαρισαία, με τους δράστες να αφαιρούν ένα μικρό χρηματοκιβώτιο το οποίοι, σύμφωνα με πληροφορίες, περιείχε το χρηματικό ποσό των 50.000 ευρώ, 20 λίρες, αλλά και διάφορα κοσμήματα αδιευκρίνιστης αξίας.

Οι δράστες εισήλθαν σε διαμέρισμα 5ου ορόφου, αφού πρώτα παραβίασαν την είσοδο σπάζοντας την κλειδαριά και στη συνέχεια καθώς έψαξαν το σπίτι εντόπισαν σε μια ντουλάπα εντοιχισμένο ένα μικρό χρηματοκιβώτιο, το οποίο και αφαίρεσαν.

Στο μεταξύ άλλη Λαρισαία έπεσε θύμα απάτης από δήθεν υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ.

Η Λαρισαία πείστηκε από τον άγνωστο δράστη ότι για να σώσει τα χρυσαφικά της από διαρροή έπρεπε να τα βγάλει από το σπίτι.

Τα τοποθέτησε σε μια λεκάνη και τα άφησε έξω από την πόρτα του σπιτιού της όπου τα παρέλαβε στη συνέχεια συνεργός του άγνωστου δράστη.

Τις δύο υποθέσεις ερευνούν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr (Mε πληροφορίες από Β. Κακάρα, Ελευθερία)