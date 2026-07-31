Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ παραμένει ο βιετναμέζος εργάτης μετά το σοβαρό τροχαίο με ποδήλατο στη Λάρισα

Μάχη για τη ζωή του δίνει ο ποδηλάτης που τραυματίστηκε σοβαρά στο τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 το βράδυ της Πέμπτης, στη συμβολή των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου και Καραγάτση, στη Λάρισα.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο συγκρούστηκε, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από την Τροχαία Λάρισας, με το ποδήλατο που οδηγούσε ο άνδρας.

Κατά πληροφορίες του kosmoslarissa.gr, ο τραυματίας είναι υπήκοος Βιετνάμ και εργάζεται σε εταιρεία με έδρα τη Λάρισα. Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο εφημερεύον Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.

Οι γιατροί προχώρησαν στη διασωλήνωσή του, καθώς έφερε σοβαρά τραύματα. Ο άνδρας εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, με τους θεράποντες ιατρούς να παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του.

Τα ακριβή αίτια του τροχαίου ατυχήματος ερευνώνται από την Τροχαία Λάρισας.

Τ.Π. kosmoslarissa.gr