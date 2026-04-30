Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του ΠΓΝΛ ο 41χρονος ναυτικός – Τραυματίστηκε στην Αλόννησο

Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας νοσηλεύεται ο 41χρονος ναύτης, μέλος του πληρώματος του Super Star II που τραυματίστηκε χθες το μεσημέρι από πτώση, κατά τη διάρκεια εργασιών στο πλοίο, στο λιμάνι της Αλοννήσου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ναυτικός τα ξημερώματα υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για αφαίρεση αιματωμάτων στο κεφάλι, διασωληνώθηκε και νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, με τα επόμενα 24ωρα να είναι καθοριστικά για την πορεία της υγείας του.

Εκτός από τα αιματώματα στο κεφάλι, ο 41χρονος φέρει κάταγμα στην αριστερή ωμοπλάτη και στα πλευρά, τα οποία προκλήθηκαν από την πτώση από ύψος περίπου 7 μέτρων.

Το ατύχημα έγινε χθες το μεσημέρι στην Αλόννησο, στη διάρκειας εργασιών επισκευής βλάβης στον καταπέλτη του πλοίου. Ο 41χρονος είχε ανέβει για να επισκευάσει το συρματόσχοινο που είχε κοπεί και φαίνεται ότι έχασε την ισορροπία του και έπεσε από ύψος 7 μέτρων, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά, κυρίως στο κεφάλι.

Με ελικόπτερο του ΕΚΑΒ, ο ναυτικός μεταφέρθηκε από την Αλόννησο στο ελικοδρόμιο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας, όπου και νοσηλεύεται.

magnesianews.gr