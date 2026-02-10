Διασύνδεση μνημείων – Αλλαγές απο την Τετάρτη σε τμήμα της Γεωργιάδου

Σε νέο στάδιο περνούν οι εργασίες για την ολοκλήρωση της διασύνδεσης αρχαιολογικών-πολιτιστικών σημείων της Λάρισας, τόσο στην οδό Γεωργιάδου, όσο και στην οδό Τ. Βελισσαρίου. Σε ισχύ τίθενται από αύριο, Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, μείωση των λωρίδων κυκλοφορίας σε τμήμα της Γεωργιάδου.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Τμήματος Οδοποιίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, οι εργασίες για το δημοτικό έργο «Διασύνδεση αρχαιολογικών-πολιτιστικών σημείων στην πόλη της Λάρισας» συνεχίζονται με το στάδιο Α31 που αφορά στην πλήρη ανακατασκευή της οδού Γεωργιάδου, στο τμήμα από την οδό Διονύσου έως την Ανώνυμη οδό.

Για τους λόγους αυτούς θα εφαρμοστούν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από αύριο, Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου έως και τη Δευτέρα, 2 Μαρτίου 2026, καθ’ όλο το 24ωρο, σύμφωνα με το ΦΕΚ 2474/Β/26-4-2024 που αφορά τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (εργοταξιακού χαρακτήρα) για το παραπάνω έργο.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια των εργασιών του σταδίου Α31, η κυκλοφορία των οχημάτων στις οδούς:

α) Γεωργιάδου (κατεύθυνση από την οδό Διονυσίου προς την ανώνυμη οδό [μεταξύ των ΟΤ 938 & 938 Α]) θα γίνεται σε μία λωρίδα κυκλοφορίας πλάτους 3,50 μ έως 3,55 μ (τοπική μείωση της λωρίδας κυκλοφορίας από 4,70μ), λόγω της στένωσης του οδοστρώματος στην δεξιά πλευρά της οδού, σύμφωνα με την κίνηση των οχημάτων από την οδό Διονύσου προς την ανώνυμη

και β) Γεωργιάδου (κατεύθυνση από την οδό έναντι της ανώνυμης οδού [μεταξύ των ΟΤ 938 & 938 Α και πριν την οδό Ξάνθου] προς την οδό Φιλελλήνων θα γίνεται σε μία λωρίδα κυκλοφορίας πλάτους 3,50 μ έως 4,30 μ (τοπική μείωση των λωρίδων κυκλοφορίας από δύο σε μία, από 3,30μ/3,30μ ανά λωρίδα σε 3,60μ/4,25μ), λόγω της στένωσης του οδοστρώματος στην δεξιά πλευρά της οδού σύμφωνα με την κίνηση των οχημάτων από την οδό έναντι της ανώνυμης οδού [μεταξύ των ΟΤ 938 & 938 Α και πριν την οδό Ξάνθου] προς την οδό Φιλελλήνων, επιτρέποντας την αριστερή στροφή προς την οδό Διονύσου και δημιουργώντας πρόσθετη λωρίδα πλάτους 2,75μ)

Κατά τη διάρκεια των εργασιών στην οδό Γεωργιάδου, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες πληροφοριακές και ρυθμιστικές πινακίδες που θα τοποθετηθούν από τον ανάδοχο του έργου.

Οι ρυθμίσεις που θα ισχύουν στην ευρύτερη περιοχή εμφανίζονται στο παρακάτω απόσπασμα :

Παράλληλα, σε νέο στάδιο μπαίνουν και οι εργασίες για το ίδιο δημοτικό έργο, με ενεργοποίηση του σταδίου Α15 (8 ημέρες), που αφορούν στην πλήρη ανακατασκευή της συμβολής των οδών Ταγματάρχου Βελησσαρίου-Ήρας-Αριστείδου και Ηφαίστου.

Για τους λόγους αυτούς θα εφαρμοστούν οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που προβλέπονται για το στάδιο Α15 του ΦΕΚ 2474/Β/26-4-2024 που αφορά τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (εργοταξιακού χαρακτήρα) για το παραπάνω έργο από αύριο, Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου ως και την Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2026, καθ’ όλο το 24ωρο, ενώ ταυτόχρονα παραμένουν σε ισχύ οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που αφορούν το στάδιο Α13 (ανακατασκευή της οδού Ταγματάρχου Βελησσαρίου από την οδό Κύπρου έως την οδό Ηφαίστου).

Κατά τη διάρκεια των παραπάνω εργασιών, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες πληροφοριακές και ρυθμιστικές πινακίδες που θα τοποθετηθούν από τον ανάδοχο του έργου.

Οι ρυθμίσεις που θα ισχύουν στην ευρύτερη περιοχή εμφανίζονται στο παρακάτω απόσπασμα:

Υπενθυμίζεται ότι το έργο είναι προϋπολογισμού 3,75 εκατ. ευρώ, χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας μέσω του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και έχει ενταχθεί στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα “Ελλάδα 2.0” και στο έργο “Παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και του δημόσιου χώρου”.