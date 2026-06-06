Διαχειριστικός έλεγχος στην Περιφέρεια Θεσσαλίας για την χρηματοδότηση του μπαζώματος στο χώρο του δυστυχήματος

Σε εξέλιξη βρίσκεται διαδικασία έκτακτου διαχειριστικού ελέγχου στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, σύμφωνα με έγγραφο της Δημοσιονομικής Υπηρεσίας Εποπτείας και Ελέγχου (ΔΥΕΕ) του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο αφορά συμβάσεις και διαδικασίες που σχετίζονται με εργασίες οι οποίες πραγματοποιήθηκαν μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

Σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο, συγκροτήθηκε τριμελές κλιμάκιο υπαλλήλων της ΔΥΕΕ, το οποίο για να πραγματοποιήσει επιτόπιο έλεγχο στην Περιφέρεια Θεσσαλίας αρχής γενομένης από την περασμένη Πέμπτη 4 Ιουνίου.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της υπόθεσης, ο έλεγχος διενεργείται κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας που είχε εκδοθεί το 2024 και αφορά τη διερεύνηση διοικητικών και οικονομικών πτυχών συγκεκριμένων αναθέσεων και χρηματοδοτήσεων.

Στο επίκεντρο του ελέγχου βρίσκεται, μεταξύ άλλων, το Υποέργο 5 με τίτλο «Χρήση Γερανοφόρων Τηλεσκοπικών Μηχανημάτων Έργου στον Χώρο του Οικοπέδου του ΟΣΕ στο Κουλούρι», το οποίο εντάχθηκε στο έργο «Κατεπείγουσες επεμβάσεις στο δυστύχημα Τεμπών την 01/03/2023».

Η ελεγκτική ομάδα έχει ζητήσει από τις αρμόδιες υπηρεσίες να θέσουν στη διάθεσή της τον πλήρη διοικητικό φάκελο της χρηματοδότησης και της ανάθεσης, καθώς και κάθε σχετικό έγγραφο που αφορά:

το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που εφαρμόστηκε,

τις εγκυκλίους, οδηγίες και αποφάσεις που ελήφθησαν,

τη διαδικασία επιλογής αναδόχου,

τον τρόπο προσδιορισμού του συμβατικού τιμήματος,

τη χρονική αλληλουχία των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν,

καθώς και τα σχετικά δικαιολογητικά και παραστατικά.

Μεταξύ των εγγράφων που φέρεται να ζητήθηκαν περιλαμβάνονται και στοιχεία που αφορούν την ανάθεση εργασιών σε ιδιωτική εταιρεία, η οποία είχε συμμετοχή στις παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν στον χώρο μετά το δυστύχημα.

Σύμφωνα με το έγγραφο της ΔΥΕΕ, ο σκοπός του ελέγχου είναι η εξέταση όλων των διοικητικών, οικονομικών και διαδικαστικών στοιχείων που σχετίζονται με τη χρηματοδότηση και την ανάθεση των συγκεκριμένων εργασιών.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί κάποιο πόρισμα ή συμπέρασμα από τις αρμόδιες αρχές, ενώ η διαδικασία του ελέγχου βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι τελικές διαπιστώσεις αναμένεται να προκύψουν μετά την ολοκλήρωση της συλλογής και αξιολόγησης των σχετικών στοιχείων από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα.

kosmoslarissa.gr (από ρεπορτάζ του thenewspaper.gr)